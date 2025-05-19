“Hem estat massa enrere”
Gabri García. Va considerar que “abans del partit, hauríem donat per bo l’empat” en un duel “molt disputat”
El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va destacar que “ha estat un partit molt disputat i obert, entre dos equips de molt nivell”, però va reconèixer que “a la segona volta, amb el 0-2, hem estat massa enrere”. “No ho havíem fet en tot l’any i no hi estem acostumats. Pensàvem que seria el millor al ser una eliminatòria, però no ha estat així”, va afegir el tècnic de Sallent, que va admetre que “a un equip amb més experiència aquest partit amb el 0-2 no se li hauria escapat, però som un equip jove, amb molts jugadors que disputaven per primera vegada un play-off. Ara ja hem trencat el gel i hem de ser optimistes per a la tornada”.
De fet, va voler destacar que “abans del partit, hauríem donat per bo l’empat en un camp com aquest i ara sembla que el rival surti amb una victòria i nosaltres amb una derrota. És important recuperar els jugadors a nivell mental, sent realistes i positius perquè el resultat és bo, i també a nivell físic, perquè el partit ha estat molt exigent, però crec que és important haver trencat el gel en el play-off amb aquest matx”.
En aquesta línia, el tècnic va assenyalar que “ha estat un bon partit de futbol, qui hagi vingut segur que s’ho ha passat bé, perquè ens hem enfrontat dos equips de nivell, un Badalona fet per pujar directe i nosaltres, que tenim una idea molt clara. A més hi ha hagut gols, o sigui que ha estat un partit bonic i crec que l’equip que passi s’ho mereixerà”.