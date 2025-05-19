AUTOMOBILISME
L’aranès Mari Boya acaba cinquè a Imola
L’aranès Mari Boya, del Campos Racing, va ser cinquè en el Gran Premi de l’Emília-Romanya de Fórmula 3, que es va disputar a Imola. Boya va guanyar cinc posicions en la carrera i va sumar 10 punts. “Estic molt content per haver pogut demostrar una altra vegada que podem lluitar per podis i victòries, encara que la sort no ens acompanyi. L’equip ha fet una gran feina i el cotxe ha anat molt bé. Aquesta remuntada ens dona un extra d’optimisme per a la següent ronda, a Mònaco, on espero que canviï la tendència i puguem tenir un cap de setmana net per mostrar tot el nostre potencial”, va assenyalar el pilot de Campos Racing, que ocupa la tretzena posició al Mundial d’F3. La pròxima cursa del campionat es disputa a Mònaco aquest cap de setmana, on el brasiler Rafael Camara defensa lideratge.