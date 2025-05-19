ATLETISME
La sisena edició de l’Embarrocat d’Aitona reuneix prop de 500 atletes
La sisena edició de l’Embarrocat d’Aitona va reunir ahir prop de mig miler de participants entre les distàncies de 10 i 5,5 quilòmetres, a més de la caminada de 7. Hamout Ait Mzian (Pons Thai Runners) va ser el vencedor de la prova llarga, amb un temps de 33:14 i va sumar la màxima puntuació per a la Lliga Ponent, acabant al davant de Lluís Ropero (Xafatolls), que va entrar 2:08 del guanyador. Alejandro Renales (Almiramar) va completar el podi, amb un crono de 36:26. En la categoria femenina dels 10 quilòmetres, la victòria va ser per a Emma Carreras (Tri-4.40), amb un temps de 39:57. A gairebé dos minuts va entrar Maite Farran i Pilar Ardiaca (El Reto de Correr) va ser tercera, amb un crono de 43:45. Per la seua part, Javier Castells (Finques Prats Runners) va ser el vencedor en la prova masculina de 5 quilòmetres, amb un temps de 18:11 i acabant davant de Juanma Fernández (Finques Prats Runners), a només 36 segons, i Ricard Busoms, a 1:58 del guanyador. La categoria femenina va ser per a Laia Nadal (Xafatolls), que va acabar la prova amb un crono de 21.36 i superant Sílvia Fandos (Tot Menys Córrer), que va entrar amb un desavantatge de 40 segons, i Antonia Argilés (Almiramar), a 4 segons de la segona classificada de 5 quilòmetres.