ELS
Taules amb sabor amarg
L’Atlètic Lleida afrontarà la tornada a casa amb l’eliminatòria igualada després que el Badalona empatés un 0-2 al tram final. Wilber i Moró van donar avantatge als lleidatans en els seus dos únics xuts a porteria
El primer assalt entre Atlètic Lleida i Badalona camí a l’ascens a Segona RFEF ho va deixar tot per decidir en la tornada al Ramon Farrús després d’un empat (2-2) que va deixar un gust amarg als lleidatans. Va ser així perquè els de Gabri García es van arribar a col·locar amb una renda de dos gols al minut 60, fruit dels gols de Wilber Hurtado i Moró Sidibé en els dos únics xuts a porta dels lleidatans. No obstant, la resistència de l’Atlètic Lleida no va ser suficient per afrontar la tornada al Ramon Farrús amb avantatge, perquè l’equip local va posar la igualada al marcador amb dos gols al tram final, firmant un resultat que, tanmateix, li valdria per passar a l’Atlètic Lleida després d’una possible pròrroga al tenir una millor classificació en Lliga.
L’arrancada de partit va ser clarament de tempteig, amb el Badalona portant la iniciativa amb la possessió però sense cap intenció d’arriscar el més mínim davant d’un Atlètic Lleida molt ben plantat i que amenaçava amb els seus dos puntes, Wilber Hurtado i Boris Garrós, si aconseguia recuperar la pilota. El primer quart d’hora va transcórrer sense ocasions i el primer a amenaçar va ser l’Atlètic Lleida al minut 16, en una segona jugada després d’una sacada de banda penjada a l’àrea que va acabar en un gol anul·lat a Wilber Hurtado per falta sobre el porter Azón. El màxim golejador de la categoria no va tornar a perdonar, perquè la següent pilota que li va arribar a l’àrea va acabar en el 0-1. Daouda va trobar Moró Sidibé arribant pel sector dret i l’atacant va penjar la pilota perquè Wilber connectés un cop de cap inapel·lable en carrera (0-1). El conjunt lleidatà va ser tremendament efectiu, perquè va trobar el gol en la seua única ocasió abans del descans i després es va fer enrere, resistint davant d’un Badalona que continuava molt imprecís i va començar a trobar els seus homes de perill al tram final de la primera. El primer a obligar a treballar Pau Torres va ser Larrosa al 41, amb una centrada des de l’esquerra que el porter de Capellades va treure amb els punys. Va ser només un avís, perquè tres minuts després l’extrem esquerre va guanyar la línia de fons i aquesta vegada va fer una passada enrere per a Márquez, que va tenir temps per controlar a l’àrea i va buscar la rosca en la definició, però la pilota va sortir fregant el pal.
Semblava que el conjunt local tindria poques ocasions similars, però res més lluny de la realitat, perquè tot just arrancar el segon temps Homet va generar un xut en una jugada individual que va topar amb el pal. El conjunt local continuava insistint a la recerca de l’empat i va protestar per dos fores de joc molt polèmics que van acabar amb un mà a mà de Piñol (51’) i un gol anul·lat a Homet (59’). La situació va desencadenar la indignació local i això ho va aprofitar l’Atlètic Lleida, que va penalitzar el rival amb el 0-2 en un contraatac letal que Sidibé va resoldre per doblar l’avantatge a l’hora de joc, en el primer xut a porteria després del 0-1 de l’Atlètic Lleida, que només ho va intentar amb un cop llunyà amb l’esquerra de Nil Sauret que va fregar el travesser.
El Badalona estava contra les cordes, però aconseguia tancar el conjunt lleidatà, que patia malgrat tenir dos gols d’avantatge i s’hauria pogut quedar amb deu per una puntada de peu de Soule a l’altura del cap d’un rival en la lluita per una pilota elevada que es va quedar en groga. L’equip local carregava l’àrea cada vegada més i va trobar petroli amb l’entrada de Cuéllar a la dreta. Precisament, una jugada per aquest sector va acabar en una centrada que Pau Torres va sortir a blocar de forma errònia, deixant la pilota morta perquè Homet rematés a boca de gol. Villote hauria pogut treure la pilota sota pals, però no va poder impedir l’1-2 de Piñol en el rebot (69’).
El tram final va ser de pura resistència per als de Gabri, que van entrar en l’afegit al davant, però van haver de defensar uns minuts amb deu per una atenció mèdica a Manrique, que va veure mentre esperava per tornar al terreny de joc com el Badalona empatava al 92, amb una rematada de Fassani després d’una centrada tensa des de la dreta (2-2), que ho va tornar tot a la casella de sortida per a la tornada després d’un matx trepidant.