CICLISME
El Velòdrom de Lleida torna a acollir una competició després d’una dècada
Després de més d’una dècada sense acollir una competició oficial, el Velòdrom de Lleida va ser seu aquest diumenge passat d’una nova cita de la Copa Catalana de Pista, que va reunir una trentena de participants en edat de formació, de les categories infantil, alevina i principiants.
La prova va comptar amb la participació de vuit ciclistes lleidatans, tots ells entrenats per Manel Tomàs: Arlet Rodulfo, Quim Florensa, Pau Parlade, Pau Roca, Joaquim Fanlo i Adrià Rodulfo, del Club Ciclista Terres de Lleida; i Robert Ayala i Àlex Vallés, de l’EC Juneda-Garrigues.
En principiants, Arlet Rodulfo va ser primera en la prova de 250 metres s.p., en la de Hàndicap i en la Longest Lap, que li va atorgar la primera plaça femenina i la segona a la classificació mixta. Per la seua part, Quim Florensa va ser tercer en la classificació final masculina de principiants, després de ser segon a 250 metres s.p. i tercer a la Longest Lap. A més, Pau Parlade va finalitzar a la quarta plaça masculina i va obtenir com a millor resultat un triomf en Hàndicap.