Vinícius: “No sabia si estava en perill i la meua família també”
Testifica contra 4 ultres per penjar un ninot amb la seua samarreta
El jugador del Reial Madrid Vinícius va declarar ahir que es va sentir ofès al saber que algú havia penjat un ninot amb la seua imatge al costat de la ciutat esportiva de Valdebebas, ja que es va fer “per racisme i per odi” a la seua persona i al Reial Madrid,”, i que es va plantejar si ell o la seua família “estaven en perill”. Vinícius va declarar per videoconferència com a perjudicat en el judici contra quatre ultres de l’Atlètic de Madrid, per a qui Fiscalia demana 4 anys de presó, acusats de penjar d’un pont a prop de la ciutat esportiva del Reial Madrid un ninot amb la samarreta del jugador al costat d’una pancarta amb la llegenda “Madrid odia el Reial”. El brasiler va dir que es va assabentar del que havia ocorregut per les xarxes socials. “Va ser un dia molt trist per a mi perquè em vaig despertar al matí i vaig veure que havia penjat un ninot amb la meua samarreta”, va explicar. “M’ha afectat en tot. Era un partit important contra l’Atlètic, jo estava molt tranquil per jugar i quan em em desperto i veig un ninot penjat amb el meu nom no sabia si jo estava en perill i la meua família també”, va afegir. Preguntat sobre quin va ser el motiu pel qual creu que es va dur a terme aquesta acció, va contestar que “per racisme i per odi contra la meua persona i sobretot amb el Reial Madrid”.
D’altra banda, el València CF va emetre ahir un comunicat exigint “una rectificació immediata” per part de la productora del documental Baila, Vini, disponible a la plataforma Netflix, per “falsedats” contra l’afició del València pel que va passar a Mestalla que “no es correspon amb la realitat”. El comunicat arriba després que al documental la productora subtitulés els càntics de “tonto, tonto” sobre Vinícius en el partit de la jornada 35 de la temporada 2022-23 entre el València i el Madrid com a “mono, mono”.
Dos guanyadors del Ple al 15, a Gelves i Pozuelo
Dos bitllets guanyadors del Ple al 15 van aparèixer aquesta jornada que, amb el premi acumulat de 14, cobraran la quantitat de 296.653,29 euros. Els esmentats bitllets van ser validats a la població sevillana de Gelves i a Pozuelo de Alarcón (Madrid).