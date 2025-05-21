BÀSQUET
Anna Palma seguirà una temporada més al Cadí la Seu
L’aler de la Seu ha acceptat l’oferta de renovació per una temporada més. Tercera peça de la plantilla 2025-2026, que es preveu que tingui pocs canvis
Anna Palma continuarà una temporada més defensant la samarreta del club de la seua localitat natal, un Cadí que aposta clarament per la continuïtat per al curs que ve. L’aler de la Seu d’Urgell, de 25 anys i 1,85 metres d’estatura, afrontarà d’aquesta forma la seua cinquena campanya al club en què es va formar, encara que en dos etapes diferents. Va ascendir al primer equip la 2019-2020 i després de dos campanyes va decidir canviar d’aires i va jugar dos anys al Bembibre lleonès, on va créixer esportivament per tornar la 2023-2024 al Cadí per convertir-se en una peça clau de l’equip, llavors sota la direcció de Fabián Téllez.
Els problemes físics que ha arrossegat en un peu, sobretot al tram final de la temporada, en el qual va arribar a jugar infiltrada durant diversos partits per mitigar el dolor, la qual cosa deixa clara la seua implicació amb l’equip i el club, han minvat el seu joc i les seues estadístiques, que han quedat lluny de les que va firmar la passada campanya. No obstant, l’urgellenca ha estat fonamental en les tasques defensives i, sobretot, en el rebot, tant ofensiu com defensiu; no en va ha tornat a ser la màxima rebotejadora de l’equip amb 5,8 captures. A més ha aportat 2,8 punts i 1 assistència per a una valoració de 6,1.
D’aquesta manera, Anna Palma és la segona renovació després de la del tècnic Isaac Fernández, en una plantilla 2025-2026 en la qual es preveu que hi hagi pocs canvis, ja que el gran repte de la direcció esportiva és renovar la totalitat del bloc nacional, és a dir, les bases Laia Raventós i Yurena Díaz i les escortes Júlia Soler i Ainhoa Gervasini, atès que Regina Aguilar i Marina Mata ja tenen contracte en vigor.