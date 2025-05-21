El Barris Nord de Lleida, amb una mitjana d’assistència de prop de 5.400 espectadors
Les millors xifres s'han registrat en els partits contra el Barça i el Real Madrid
Quan tan sols falta un partit per jugar-se al Barris Nord d’aquesta fase regular, el que enfrontarà aquest diumenge l’Hiopos Lleida a l’Unicaja (12.00), dels setze encontres disputats fins a la data al coliseu lleidatà, tan sols en un s’ha registrat una entrada per sota dels 5.000 espectadors, davant del Dreamland Gran Canària (4.987). En sis partits es va superar aquesta xifra lleugerament, mentre que les millors assistències es van registrar, com era d’esperar, amb les visites del Barça, amb ple absolut (6.100 espectadors) en l’estrena de l’ACB a casa, i del Reial Madrid, amb 6.016, mentre que contra el Bàsquet Girona es va vorejar el ple (5.983) i en l’altre derbi català davant del Joventut es van superar els 5.700 assistents.
Preu dels abonaments
D'altra banda, al marge dels moviments que hi haurà a la plantilla i que la direcció esportiva ja està mans a l’obra des de fa setmanes, una vegada es va assegurar virtualment la permanència una campanya més a la Lliga ACB, l’Hiopos Lleida també treballa en la faceta econòmica, en la qual es farà un pas endavant. Les dos principals mesures que té decidit aplicar la junta directiva per a la pròxima temporada són la congelació dels abonaments i un increment del pressupost.
El club té intenció de mantenir el preu dels carnets, tret d’algun increment puntual en alguna zona, de tal manera que el més barat continuaria costant 275 euros (darrere de les cistelles), seguint amb els 295 euros de les zones 3 i 4, la grada que es coneix popularment com a Dragon Khan, així com els laterals inferiors i la zona 10.
Els abonaments més cars seran les zones centrals 5 i 6, situades darrere de les banquetes, i algunes files (a partir de la 7) de les zones 1 i 2 de la grada principal, que costaven aquest any 395 euros.
L’objectiu del club és renovar els 4.000 abonats d’aquest any i si és possible augmentar lleugerament aquesta xifra, ja que la majoria de localitats restants fins a les 6.100 estaven reservades aquest any per a entrades i compromisos de l’ACB.