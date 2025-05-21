PIRAGÜISME
El Cadí conquereix la Copa d’Espanya de promeses
El Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell va conquerir aquest cap de setmana passat el títol per equips de la primera Copa d’Espanya de Joves Promeses disputada a la localitat murciana de Calasparra.
El club altourgellenc va aconseguir un total d’onze medalles a nivell individual, quatre d’or, dos de plata i cinc de bronze, a més de l’or per equips. En K1 infantil B el Cadí va copar els tres llocs del podi, amb Aina Dòria, Carla Checa i Enit Puig, mentre que en C1 va aconseguir or i plata amb Carla Checa i Aina Dòria, respectivament.
Al seu torn, en homes, Pau Vicente i Marc Coromines van ser or i bronze en C1 infantil B i Marc Coromines i Pau Vicente, or i bronze en K1. Finalment, Miquel Terreros es va penjar dos medalles de bronze en les modalitats de K1 i C1 de la categoria infantil A.