El Cadí conquereix la Copa d’Espanya de promeses

Els participants del Cadí Canoe Kayak que van conquerir el títol per equips a Calasparra.

El Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell va conquerir aquest cap de setmana passat el títol per equips de la primera Copa d’Espanya de Joves Promeses disputada a la localitat murciana de Calasparra.

El club altourgellenc va aconseguir un total d’onze medalles a nivell individual, quatre d’or, dos de plata i cinc de bronze, a més de l’or per equips. En K1 infantil B el Cadí va copar els tres llocs del podi, amb Aina Dòria, Carla Checa i Enit Puig, mentre que en C1 va aconseguir or i plata amb Carla Checa i Aina Dòria, respectivament.

Al seu torn, en homes, Pau Vicente i Marc Coromines van ser or i bronze en C1 infantil B i Marc Coromines i Pau Vicente, or i bronze en K1. Finalment, Miquel Terreros es va penjar dos medalles de bronze en les modalitats de K1 i C1 de la categoria infantil A.

