FUTBOL
Lamesa negocia tornar a l’AEM com a director esportiu
El lleidatà sospesa també ofertes com a entrenador a Letònia i un altre país
El tècnic lleidatà Roger Lamesa (Lleida, 6-8-1990)podria tornar a l’AEM, però en el supòsit que ho faci seria com a director esportiu. En tot cas, encara no té decidit el seu futur ja que sospesa ofertes, aquestes com a entrenador, en el futbol de Letònia i en el d’un altre país el nom del qual no ha transcendit.
Lamesa, que s’ha deixat veure pel Recasens durant la temporada des que va deixar la banqueta del Llevant, encara no té decidit el seu futur i de les tres opcions no en descarta ara per ara cap, segons ha pogut saber aquest diari.
Podria ocórrer també que si no quallen o no li acaben de convèncer les dos opcions que té per entrenar fora, firmés per l’AEM –sempre seria com a director esportiu i no com a entrenador–, però reservant-se una clàusula alliberadora per deixar el club lleidatà en el cas que li sorgís una oferta que li interessés.
El tècnic, de 34 anys, va rescindir contracte amb el Llevant el gener passat després de mitja temporada a la banqueta de l’equip granota. Anteriorment va agafar les regnes del Granada l’estiu del 2021 i, després de tres temporades, va complir tots els objectius marcats per l’equip nassarita.
En la seua segona temporada a la banqueta andalusa en la divisió de plata del futbol espanyol, va vèncer en el play-off d’ascens a la Lliga F al desbancar pel camí Osasuna i Deportivo Abanca, accedint a l’elit. A més, va firmar un destacat pas per la Copa de la Reina a l’eliminar els primers FC Llevant Les Planes, Betis i Alabès, sent eliminat en la ronda de quarts de final per l’Atlètic.
Anteriorment, va mostrar les credencials en el seu primer gran repte com a primer entrenador de futbol femení a l’AEM, aconseguint l’ascens de categoria nacional a Reto Iberdrola i el va classificar per a la fase d’ascens a l’actual Lliga F la 2020-21.
A més de donar els seus primers passos a la Unió Esportiva Lleida, Lleida Esportiu o la UE Balàfia, Roger Lamesa es va enrolar en el projecte del FC Pune City indi (2016-18), on va realitzar tasques de direcció tècnica i formació al planter i també va agafar les regnes del seu segon equip. Tot això, fins a rebre la trucada de l’AEM.