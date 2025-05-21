CICLISME
Més de 300 corredors en el Trofeu Speed Republik
Maria Banlles va guanyar en elit
La vuitena edició del Trofeu Speed Republik-Ciutat de Lleida va reunir dissabte passat 320 ciclistes entre les categories de dones, júniors, cadets i promoció. La prova reina de la jornada va ser la femenina, puntuable per a la Copa Catalana Fèmines i amb la qual es va tancar la competició. El Massi Baix Ter va aconseguir imposar el seu domini i firmar un triplet que col·locava Laia Bosch, la lleidatana Maria Banlles i Laura Rodríguez en posicions de podi i com a vencedores sub-23, en el cas de Bosch, i elit, en mans de Banlles.
També hi va haver un altre triplet en la cursa que obria la jornada, de categoria júnior. En aquest cas va ser el KH7 Cycling Team qui va copar les tres primeres posicions de la classificació gràcies a la victòria en solitari de Narcís Monturiol i la segona i tercera posició, respectivament, de Ferran Torra i Sergio Gámez.
En cadets, el triomf va ser per a Cesc Pérez (Proride Jufré Cycling Team). Finalment, també hi va haver categories de formació, amb més de 100 inscrits entre infantils, alevins, principiants, benjamins i prebenjamins.