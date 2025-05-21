TENIS
Pedrico, subcampió de l’NCAA de Divisió U
El jugador lleidatà de tenis Albert Pedrico va aconseguir un subcampionat a la lliga universitària de Divisió U dels Estats Units amb la Universitat Cristiana de Texas (TCU).
El tenista de Torrefarrera de 19 anys, en el seu primer any al continent americà, va guanyar amb TCU el campionat regional, classificant-se així a l’NCAA de la màxima divisió. En el torneig nacional van caure a la final davant de North West (4-2). Malgrat això, el del planter del Club Natació Lleida va vèncer tots els seus partits individuals en el torneig més important d’universitats de tot el país.
Amb aquestes grans actuacions, Albert Pedrico s’ha col·locat com el número 717 del món en el rànquing ATP.