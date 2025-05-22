Aymerich, subcampió del torneig SPT 4 de la lliga de Suècia de pàdel
El jugador de pàdel Josep Aymerich es va proclamar subcampió en el torneig SPT 4 de la lliga de Suècia. El lleidatà va aconseguir la plata en el torneig de Göteborg caient en el tercer set d’una final en la qual es va enfrontar a Adam Axelsson, número 112 del món. “L’aventura per Suècia va ser increïble, em van convidar a aquest torneig en què jo era l’únic estranger. Vam fer plata i un premi de 1.500 euros”, va declarar Aymerich.