GIMNÀSTICA
El Gimnàstic Lleida segueix a Tercera divisió
El Club Gimnàstic Lleida, que la passada temporada va aconseguir l’ascens a Tercera divisió de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística, ha aconseguit la permanència a la categoria a l’acabar l’equip lleidatà segon en la segona fase disputada a Guadalajara el cap de setmana passat.
La Lliga constava de dos fases. En la primera, disputada a Palma de Mallorca, el Gimnàstic Lleida va acabar en setena posició, per la qual cosa en la segona fase havia de millorar el rendiment perquè es jugava evitar el descens de categoria. Al quedar segones les gimnastes lleidatanes, en el còmput global han acabat cinquenes en la classificació general d’aquesta Tercera divisió amb 174 punts, per la qual cosa manté la categoria. És el primer any en què el club lleidatà competia en aquesta categoria estatal.