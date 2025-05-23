FUTBOL
“Lamine no ha demanat ser el més ben pagat”
Deco desmenteix els rumors i assegura que “la renovació va per bon camí”
El director esportiu del Barcelona, Deco, va assegurar ahir que Lamine Yamal, amb qui estan en plena negociació per renovar el seu contracte, “no ha demanat ser el més ben pagat de la plantilla” per estampar la seua firma en un nou acord, malgrat els rumors apareguts sobre aquesta qüestió.
“La clau és donar estabilitat a aquest projecte. Lamine? La renovació va per bon camí. El millor fitxatge seria la seua renovació. El PSG va preguntar per ell l’estiu passat. El Madrid? No. Lamine no ha demanat ser el jugador més ben pagat de la plantilla”, va assegurar en una entrevista a El món a RAC1, poques hores abans que el representant del jugador, Jorge Mendes, assegurés que “Lamine està content, esclar que renovarà”, després de reunir-se amb ell.
Sobre Lamine Yamal, Deco també va lloar que no “li importa el camp ni el rival, li és igual, és el més gran. És un jugador diferencial, dels que marquen èpoques”, va valorar. “Ell mai ha demanat res. No hi ha millor club i millor ambient per a ell que el Barça. El seu contracte s’ha d’adequar a la realitat, amb quatre, cinc o sis anys més. Nosaltres hem de cuidar-lo i que se senti important”, va afegir el director esportiu, que va considerar que la seua renovació és “el millor fitxatge”.
D’altra banda, va reconèixer que li agraden jugadors com Luis Díaz o Marcus Rashford per reforçar, si es pot, els extrems, però va deixar clar que “no són coses reals. El real és el que tenim a casa. És més important que anar al mercat. Hi ha jugadors de nivell que poden millorar l’equip”.
“Tenim un equip que no ens demana un maldecap per fer la plantilla de la pròxima temporada. Volem arreglar el que tenim a casa. Sempre es pot millorar l’equip. Si tots es queden, necessitem un jugador de perfil diferent per ajudar una mica els davanters”, va afegir Deco, molt més focalitzat a emprendre renovacions.
Per al dirigent, el gran objectiu d’aquests últims anys era “reconstruir i tenir un equip”. “S’està fent, tothom que ha passat per aquesta etapa és important. Flick ha donat estabilitat a aquest projecte. Sempre ha dit que el Barça seria el seu últim club, està identificat amb la ciutat i amb la gent. No el veig amb cap ambició d’entrenar en cap altre lloc”, va comentar.
Raphinha amplia el seu contracte fins al 2028
L’atacant brasiler Raphael Dias Raphinha (Porto Alegre, 1996) va ampliar ahir el seu contracte amb el Barcelona per una temporada més, fins al 30 de juny del 2028.
A la seua tercera campanya com a blaugrana, el davanter ha estat una peça fonamental en els plans de l’entrenador Hansi Flick per aconseguir el triplet estatal –Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya– i assolir les semifinals de la Lliga de Campions.Raphinha, que tenia contracte fins al 2027, s’ha convertit en una figura del futbol mundial i en un dels líders del Barça, quan l’estiu passat es va plantejar sortir del club abans de l’arribada de Flick. La passada campanya, l’atacant va aconseguir 10 gols i 11 assistències en 1.951 minuts repartits en 37 partits, 25 com a titular. I aquest curs, el tercer a Barcelona, ha batut els millors registres de la seua carrera: 34 gols i 22 assistències en 4.567 minuts distribuïts en 56 partits –a falta d’un per disputar-se–, 52 com a titular.Un rendiment que, sumat als èxits, ha situat el brasiler en les quinieles per la Pilota d’Or i amb el qual s’ha guanyat el mític dorsal 10 de la Canarinha. A més, Flick ha va insistir en la seua importància, sobretot per l’energia i mentalitat positiva que encomana al vestidor com un dels capitans.
Modric se’n va després del Mundial de Clubs
Luka Modric no jugarà la pròxima temporada al Reial Madrid, club en el qual portava les últimes 13 campanyes i que deixarà després del Mundial de Clubs, segons van confirmar ahir el club i el jugador. “Ha arribat el moment que mai he volgut que arribés. Dissabte jugaré el meu últim partit al Santiago Bernabéu. Jugar al Madrid em va canviar la vida”, va dir el croat en un comunicat.
Ter Stegen, a la selecció després de la lesió
El blaugrana Marc-André ter Stegen va ser ahir inclòs a la llista del seleccionador alemany absolut masculí, Julian Nagelsmann, per a la disputa de la Final a Quatre de la Nations League en la qual Alemanya serà l’amfitriona. Ter Stegen torna a una convocatòria després de superar la greu lesió de genoll que va patir al setembre i ho farà com a titular, segons va confirmar Nagelsmann.
Messi tria el gol favorit de la seua carrera
Leo Messi va assegurar ahir que el gol favorit de la seua carrera va ser el que va anotar de cap al Manchester United a la final de la Lliga de Campions del 2009 guanyada amb el Barcelona, com a part de la campanya benèfica A Goal in Life. “Tenia molts gols que potser són fins i tot més bonics i de moltíssim valor, per la importància també, però aquest sempre ha estat el meu favorit”, va dir.