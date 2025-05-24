El Pons Lleida perd i haurà de tornar a Corunya
El Pons Lleida no ha pogut sumar el segon punt en la seva eliminatòria davant el Liceo i haurà de tornar a Corunya aquest dimarts per intentar aconseguir el bitllet per jugar, per primer cop en la seva història, les semifinals pel títol de Lliga.
No ha pogut ser. El Pons Lleida ha caigut contra el Liceo, que força el tercer partit, aquest cop a la Corunya.
El conjunt gallec, que estava obligat a guanyar per forçar el partit de desempat i no quedar sorprenentment eliminat del play off, ha remuntat el gol inicial de Nico Ojeda, que havia marcat un minut després de fallar una directa.
El Liceo, que s’ha vist beneficiat per dos exclusions lleidatanes una mica justes, ha empatat als 7 minuts mitjançant Xaus. El conjunt corunyès li ha donat la volta al partit amb dos gols de Nil Cervera i Saavedra, els dos després de dues gran assistències de Dava Torres. Els llistats han pogut reaccionar i faltant dos minuts, Moncusí ha aprofitat un rebuig del pal a llançament de Paiva per retallar distàncies i deixar el 2-3 al descans.
El Pons Lleida ha sortit a la segona part decidit a donar-li la volta al partit, però s'ha topat amb un Martí Serra molt segur. L’exporter del Lleida Llista, que la temporada que ve defensarà la porteria del Calafell, ha sigut clau perquè el seu equipo mantingués la renda d’un gol. Als 29 minuts, Moncusí no ha aprofitat una assistència de Darío Giménez, que l'ha deixat totalment sol davant el porter rival, però la clau del partit han sigut les dos directes fallades pels lleidatans de forma consecutiva.
Darió Giménez ha errat primer la directa per la exclusió clara de Ferruccio per donar un cop amb el braç a la cara de Nico Ojeda. L’argentí ha provat una genialitat, rematant per sota de les cames, però Serra estava molt ben col·locat. Acte seguit, els gallecs han comès la seva desena falta i la conseqüent directa tampoc l'ha pigut aprofitar Fran Torres, que s'ha topat amb Serra.
L’argentí hauria de sortir poc després de la pista lesionat, una baixa que el Pons Lleida ha notat. L’equip d’Edu Amat ha intentat a la desesperada el gol de l’empat i ha deixat molts espais darrera que el Liceo ha intentat aprofitar, però la bona actuació de Zapater, que ha tret una altra bola amb el casc, ha sigut providencial perquè el partit arribés igualat al final.
Els lleidatans han protestat molt una entrada per darrera sobre Paiva a falta de d’un minut pel final que els àrbitres no han volgut castigar amb blava i amb el partit acabant-se, el mateix portuguès ha tingut el gol que forçava la pròrroga, com ja va fer fa una setmana a Riazor, però aquesta vegada Serra ha aturat la bola i hi haurà partit de desempat aquest dimarts a Corunya.