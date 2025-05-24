FUTBOL
El Ramon Farrús decideix avui el primer assalt del play-off
L’Atlètic Lleida busca el pas amb el Badalona després del frenètic empat de l’anada
L’Atlètic Lleida es juga avui (18.05/Lleida TV i Lleida En Joc) allargar el somni d’ascendir a Segona RFEF, ja que busca superar la primera de les tres eliminatòries de play-off, davant del Badalona. Després d’un frenètic empat a dos en el partit d’anada, l’encreuament es resoldrà al feu dels lleidatans, el Ramon Farrús, on aspiren a guanyar o fins i tot mantenir un empat global que els afavoriria, per avançar de ronda davant d’un rival que va demostrar el seu gran nivell en el matx d’anada.
El conjunt lleidatà va aconseguir avançar-se 0-2 al Municipal de Badalona, però l’equip de Jordi López va demostrar que arribava a la promoció en un bon moment i va igualar el duel, gràcies a un gol en el temps afegit. De fet, el 2-2 final va suposar allargar la ratxa d’empats en els tres enfrontaments entre Atlètic Lleida i Badalona, després que els de la Lliga regular finalitzessin 0-0 i 1-1.
No obstant, l’empat és un resultat que afavoreix l’equip lleidatà per haver quedat millor a la Lliga –va ser segon i el Badalona, cinquè–. En cas de mantenir-se igualada l’eliminatòria, es disputaria una pròrroga, en la qual l’Atlètic Lleida s’imposaria si es manté l’empat global, sense disputar penals. Qui passi de ronda es mesurarà al vencedor del Girona B - Peralada, eliminatòria que es resoldrà diumenge i que arriba amb avantatge per al filial (0-1), a la final autonòmica del play-off, a la recerca d’una plaça per a la ronda final, en la qual l’equip català s’enfrontarà al guanyador del play-off canari.
Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, va destacar que “hem de sortir a guanyar el partit, amb un punt més d’intensitat que diumenge passat”, i va destacar que “els jugadors han canviat ràpid el xip després de l’empat de la setmana passada. La resposta de l’equip ha estat molt contundent i s’ha recuperat bé emocionalment”.
A més, el tècnic de Sallent es va mostrar convençut que “tornarem a oferir una bona versió davant de la nostra afició”, després d’encadenar dos victòries a casa a la Lliga regular. El club vol fomentar l’assistència al partit i ha posat les entrades a cinc euros, a més de permetre que cada soci pugui convidar dos persones gratis.