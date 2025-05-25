MOTOCICLISME
Àlex venç Marc
El petit dels Márquez va acabar amb l’idil·li del seu germà amb els esprints. Els dos amplien distàncies al Mundial respecte a Bagnaia, que va ser sisè
Àlex Márquez (Ducati Gresini) va conquerir ahir la victòria en la cursa a l’esprint del Gran Premi de la Gran Bretanya, setena cita del Mundial de motociclisme, davant del seu germà Marc Márquez (Ducati). El de Gresini Racing, que sortia segon i va prendre el comandament de la cursa a la primera volta, no va sucumbir la pressió del seu germà gran i va poder conquerir el tercer esprint de la seua vida i acabar amb el ple que exhibia l’octocampió mundial en les curses dels dissabtes el 2025, tot en una cita en la qual l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati) va completar el podi.
Gràcies a aquest triomf, Àlex retalla en 19 punts la distància amb Marc en la general de pilots, en la qual l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), que només va poder ser sisè ahir a Silverstone, està a 56 unitats del germà gran dels Márquez. L’italià va estar immers durant tota la carrera en la lluita per l’última plaça de podi amb Di Giannantonio, però va acabar superat per Bezzechi (Aprilia), quart, i Johan Zarco (LCR Honda), cinquè, en els últims girs.
Pel que fa a la resta d’espanyols, Pedro Acosta (KTM) va acabar vuitè; Joan Mir (Honda) va ser dotzè, just davant de Maverick Viñales (KTM) i de Fermín Aldeguer (Ducati); Aleix Espargaró (Honda) va acabar dissetè; Raúl Fernández (Aprilia), dinovè; i Àlex Rins (Yamaha), vintè.
Prèviament, en la Q2, el francès Fabio Quartararo (Yamaha) s’havia garantit la pole, tercera consecutiva –la qual cosa no aconseguia des del 2021–, per a les dos curses del cap de setmana. El Diable, segon més ràpid divendres, va fer valer el seu 1:57.233 per avantatjar en tres dècimes Àlex Márquez i en gairebé sis Pecco Bagnaia, amb el líder del Mundial, Marc Márquez, sortint des de la segona fila, al cometre un error en el seu últim intent que no li va permetre millorar.
El vuit vegades campió del món tornarà a sortir quart avui en la carrera llarga, davant de Fermín Aldeguer, cinquè, mentre que Àlex Rins i Joan Mir, onzè i dotzè, completaran la quarta fila de la graella. Una mica més lluny sortiran Pedro Acosta, catorzè; Raúl Fernández, setzè; Maverick Viñales, divuitè; i Aleix Espargaró, vint-i-unè.
D’altra banda, en Moto2, el valencià Arón Canet (Kalex) va sorprendre el líder de la general, el seu compatriota Manu González (Kalex), a l’aconseguir la pole després d’haver de passar per la Q1, mentre que el brasiler establert a Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) arrancarà en tercera posició.
Finalment, en Moto3, el líder de la categoria, José Antonio Rueda (KTM), es va garantir la pole a Silverstone gràcies a una millor volta de 2:09.449, i liderarà una primera fila íntegrament espanyola amb el rookie Álvaro Carpe (KTM) i Ángel Piqueras (KTM), segon de la general.