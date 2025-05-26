Cloenda de campió
El Barça posa un brillant colofó a una temporada en què ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa, amb una victòria a San Mamés. Lewandowski va firmar un doblet i va tancar el marcador Dani Olmo, de penal en l’afegit
Robert Lewandowski va posar ahir a San Mamés el colofó a la gran temporada del Barcelona, que va tancar la Lliga a l’estil campió, amb una victòria per 0-3 sobre l’Athletic. El Barça abaixa el teló a una temporada en què ha aconseguit els tres títols estatals en joc, la Lliga, la Copa i la Supercopa. El triomf blaugrana en aquesta última jornada el va obrir Lewandowski, autor de dos gols, mentre que el definitiu 0-3 va ser obra de Dani Olmo, de penal en el temps afegit. Els de Lewandowski van ser dos gols dels que queden per a les estadístiques importants. El primer, una picadeta a Unai Simón en el minut 14, el gol número 100 del Barça en aquesta Lliga; i el segon, un gol de davanter centre esperant al segon pal al 17, el seu gol 100 com a barcelonista. Va tancar el marcador un penal, xiulat a instàncies del VAR, de Yuri Berchiche a Dani Olmo, que va transformar el mateix jugador internacional blaugrana en el minut 94. Va ser un partit en el qual l’Athletic va amenaçar molt des del principi, en especial un actiu Nico Williams i un desencertat Maroan Sannadi, però el que va colpejar sempre va ser el Barcelona, devastador a l’àrea rival com tota la temporada.
L’Athletic, això sí, va acomiadar com volia Óscar de Marcos, a l’altura del capità, als 36 anys i després de 16 temporades a l’equip blanc-i-vermell.
El xoc va començar després de dos passadissos previs. El primer de l’Athletic al Barça pel seu recent títol de Lliga, encara que l’afició va xiular els blaugranes.
El segon passadís va ser a Óscar de Marcos el dia del seu comiat com a jugador en actiu, cosa que fa després de 573 partits oficials que el fan el segon futbolista amb més encontres disputats en la història de l’equip blanc-i-vermell darrere del llegendari porter internacional José Ángel Iribar.
Va arrancar millor l’Athletic, que va enllaçar quatre arribades en els deu minuts i fins i tot va marcar un gol en el minut 5. Un gol de cap d’Unai Gómez que va ser anul·lat per fora de joc.
Va respondre el Barça i Lewandowski va avisar del que venia amb un desmarcatge a l’àrea en el qual Unai Núñez va impedir que arribés a gran passada en profunditat de Pedri.
Però el central de Sestao no va poder arribar a un acció similar que va aprofitar el polonès per picar-la per sobre d’Unai Simón. Pedri havia iniciat la jugada des del mig centre i Fermín la va continuar com si fos Pedri.
No va tardar a arribar el 0-2 en un córner servit per Raphinha que el mateix Unai Gómez va complicar a Unai Simón amb un toc al primer pal que va fer que la pilota superés el porter internacional i caigués al cap de Lewandoski, que va marcar a plaer. En tres minuts el polonès va marcar el gol 100 de la temporada de Lliga del seu equip i també el 100 seu com a jugador del Barcelona.
La segona meitat va començar amb un estira-i-arronsa intens en el qual a Lewandowski se li’n van anar també dos bones oportunitats. La primera una rematada a un toc a centrada de Balde que apuntava al 0-3 i la segona un mà a mà amb Simón que va acabar complicant-li Yuri. A més a Lamine se li van marxar desviats dos trets, un d’alt i un altre de ras al primer pal. Lamine va seguir insistint amb un altre xut que va aturar Unai Simón.
En la recta final va arribar l’esperat canvi de De Marcos i el 0-3. Aquest en un penal de Yuri a Olmo, a instàncies del VAR, que va transformar el de Terrassa per segellar un nou triomf a l’estil dels grans campions.
El Llevant torna a Primera amb un triomf agònic a Burgos (2-3)
El Llevant va vèncer ahir (2-3) el Burgos gràcies a un golàs de Carlos Álvarez en el minut 98 que, a part de la victòria, li va donar l’ascens matemàtic a Primera divisió en la penúltima jornada. El conjunt granota anava perdent per 2-1 fins al minut 85, però va capgirar el marcador que torna l’equip valencià a Primera gràcies a l’empat del Mirandés a casa davant de l’Almeria, que el fa baixar de la segona a la quarta posició, ara en llocs de play-off.
En l’última jornada, l’Elx, que va guanyar 2-0 el Màlaga, dependrà de si mateix per tornar també a Primera de manera directa, amb 74 punts pels 72 de Reial Oviedo, que va guanyar per la mínima el Tenerife (0-1) i va ascendir al tercer lloc, i del Mirandés. Racing, Almeria i Granada es jugaran les dos últimes places de play-off.Els llocs de descens els va completar l’Eldenc malgrat el seu empat (3-3) contra el Racing de Santander, insuficient davant de la victòria del Saragossa (1-0) contra el Deportivo, que li va valer la salvació.
Xabi Alonso firma tres anys pel Madrid
El Madrid va fer ahir oficial el fitxatge de Xabi Alonso com a nou entrenador, després de tancar-se l’etapa de Carlo Ancelotti, que es farà càrrec de la selecció brasilera. Alonso firma per tres temporades després del seu pas pel Leverkusen. El tècnic de Tolosa, de 43 anys, va jugar al Madrid sis temporades.
Aitana Bonmatí, la millor de la Champions
Aitana Bonmatí ha estat elegida millor jugadora de la Lliga de Campions 2024/25, en què el Barça va caure 1-0 dissabte davant de l’Arsenal a Lisboa.