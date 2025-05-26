AUTOMOBILISME
Mari Boya torna al podi en F3 amb una gran tercera posició a Mònaco
L’aranès Mari Boya va completar aquest cap de setmana la seua millor actuació com a pilot de Fórmula 3, i ho ha fet a Mònaco, on va aconseguir el seu tercer podi en la categoria, encara que el d’ahir és el primer en una carrera principal després d’haver brillat durant tot l’esdeveniment, al ser també tercer en graella i vuitè en la prova esprint. En la cursa principal va arribar el colofó per al cap de setmana, ja que Mari va arrancar i es va mantenir durant tota la carrera en tercera posició. Si bé als carrers de Mònaco és fàcil cometre un error, el pilot de Les es va mantenir ferm i infal·lible durant les 27 tornades per tornar a un podi del Campionat de FIA Fórmula 3. Es tracta del tercer podi de Mari en la categoria de bronze. Després del tercer lloc en la cursa esprint de Monza 2023 i la victòria en la cursa esprint de Barcelona 2024, Mari va tornar a les posicions d’honor, darrere del guanyador Nikola Tsolov i del polonès Roman Bilinski, segon. A més, Boya va realitzar el seu millor esdeveniment en F3 en termes de punts, amb 18 (15 avui i 3 ahir). El seu anterior millor esdeveniment va ser Monza 2023, amb 16 punts. Tot això li permet ascendir a la desena plaça de la general, amb 32 punts, abans de visitar aquest cap de setmana Montmeló.