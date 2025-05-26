FUTBOL
Tot obert per a la tornada
Les dos semifinals per pujar a Primera Catalana acaben en taules després del primer assalt. L’Alcarràs va igualar un 2-0 a Alpicat i el Balàfia va reaccionar al gol del Tàrrega per empatar
❘ alpicat ❘ Alpicat i Alcarràs van obrir la seua semifinal per ascendir a Primera Catalana amb un duel vibrant al Parc del Graó que ho deixa tot obert per a la tornada després del 2-2 en el marcador, després que els visitants igualessin un 2-0.
El primer temps va començar amb un Alpicat llançat a l’atac i que hauria pogut avançar-se en el minut 2, amb un tret de Xavi Gomà que el porter visitant va parar per evitar l’1-0, que finalment va arribar en el minut 9. Va ser després d’una gran acció de Saba, que va assistir Maru perquè anotés el gol amb un tret creuat. Poc després, l’equip local va marcar el 2-0, en una centrada de Pallàs que Aitor es va introduir a la seua pròpia porteria. No obstant, l’Alcarràs va retallar distàncies en el cinquè minut d’afegit del primer temps amb un penal anotat per Iker (2-1) i a la segona meitat, després d’un travesser local, Gerard va empatar en el 66 (2-2).
El Térmens, únic lleidatà que guanya a Tercera
En el play-off de Tercera Catalana per ascendir a Segona, el Térmens va ser l’únic dels tres lleidatans que va aconseguir afrontar la tornada de la primera eliminatòria amb avantatge, al guanyar a casa el Salou per 2-1. L’Alcoletge, que també jugava a casa, va empatar (2-2) contra el Jesús Catalonia, mentre que l’Angulària va caure a casa de l’Olivella (1-0). A la final per pujar a Tercera Catalana, l’Artesa de Lleida va superar (2-1) el Santa Coloma de Queralt.