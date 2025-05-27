FUTBOL
De la Fuente crida Gavi i Fermín, que també jugarà amb la sub-21
❘ las rozas ❘La tornada a la selecció del blaugrana Gavi i del bètic Isco són les principals novetats en la llista de convocats per a la Final Four de la Lliga de Nacions, que va donar a conèixer ahir el seleccionador Luis de la Fuente. També va citar Fermín López, que farà doblet, ja que també està convocat per a la sub-21 que afrontarà al juny l’Eurocopa de la categoria.
Gavi torna després de la greu lesió de genoll que va patir a finals del 2023 i que li va fer perdre’s l’Eurocopa d’Alemanya, mentre que Isco no juga amb Espanya des de juny del 2019. A la llista de De la Fuente hi ha sis blaugranes: Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín López, Lamine Yamal i Dani Olmo. L’únic madridista és l’acabat de fitxar Dean Huijsen, que arriba no obstant com a jugador encara del Bournemouth. A la sub-21 hi ha Gerard Martín, Pablo Torre i Fermín López. La Final Four es jugarà la setmana que ve. El tècnic ha deixat fora el porter de l’Espanyol Joan Garcia i el blaugrana Iñigo Martínez.
El tècnic va elogiar Lamine Yamal, al qual augura com a futur guanyador de la Pilota d’Or. “Ell i el seu club ho fan molt bé, és un noi molt madur per a l’edat que té, que no oblidem que té 17 anys”, va assenyalar.