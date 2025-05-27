FUTBOL
Les lleidatanes Andrea Gómez i Alba Caño, amb Catalunya
Van ser convocades per a l’amistós d’aquest diumenge contra Xile
Les futbolistes lleidatanes Andrea Gómez i Alba Caño van entrar ahir en la convocatòria de 22 futbolistes que va anunciar el seleccionador català Xavi Llorens per al partit amistós que disputarà aquest diumenge la selecció femenina davant de Xile, a l’Estadi Johan Cruyff (19.00).
Les dos úniques futbolistes lleidatanes que han jugat aquesta temporada en Lliga F, Andrea Gómez amb el Granada, i Alba Caño, com a part de la plantilla del Barça malgrat tenir fitxa del filial, tornaran a coincidir en un mateix equip anys després de ser companyes durant molts anys en la seua etapa formativa. Totes dos nascudes el 2003, Andrea Gómez i Alba Caño van ser companyes durant molts anys a l’AEM, on van fer història amb un equip infantil femení –dirigit per Dani Rodrigo– guanyant una Lliga enfrontant-se a equips masculins. El 2018, les dos es van incorporar a les categories inferiors del Barça i Caño vesteix de blaugrana des d’aleshores, fins que aquesta temporada ha entrat de ple en dinàmica del primer equip, amb el qual ha disputat 10 partits i ha anotat un gol. Per la seua part, Andrea Gómez va tornar a l’AEM després d’un any com a blaugrana i, després d’instal·lar-se al primer equip lleidatà, va firmar fa dos temporades pel Granada, equip que aquesta temporada ha estat cinquè en Lliga F. La lleidatana ha disputat 30 partits entre Lliga i Copa, amb 11 titularitats i tres gols.
Cap de les dos no va participar l’any passat en l’amistós davant de Paraguai (5-1) que va suposar la tornada de la selecció femenina, per la qual cosa tant Gómez com Caño podrien debutar amb el combinat català aquest diumenge.
A més, ahir també es va anunciar la llista de la selecció catalana masculina que s’enfronta demà a Costa Rica, també al Johan Cruyff, tot i que en aquest cas el seleccionador Gerard López no va introduir cap lleidatà.