FUTBOL
Rua tràgica a Liverpool
Un vehicle va atropellar nombrosos aficionats durant la multitudinària celebració pel títol de Lliga. El conductor, de 53 anys, va ser detingut
Un home britànic de 53 anys, blanc i resident a la zona de Liverpool, va ser detingut ahir després d’atropellar amb el seu vehicle nombrosos vianants al centre d’aquesta ciutat anglesa, durant les celebracions del títol de Lliga del Liverpool, va informar la Policia de Merseyside en un comunicat. El club havia organitzat una rua seguida per unes 750.000 persones.
En un moment de la celebració, el vehicle va atropellar nombrosos participants en la rua. La policia, que va immobilitzar el cotxe i va detenir el conductor, va demanar a la ciutadania “no especular sobre les circumstàncies que envolten l’incident”, afegint que “s’estan fent investigacions exhaustives per establir les circumstàncies que van conduir a la col·lisió”, va afegir el representant de la Policia de Merseyside.
El rotatiu The Telegraph va informar que la policia antiterrorista també estava involucrada en la investigació. Al tancament d’aquesta edició no havien transcendit dades oficials sobre el nombre de ferits o la gravetat, i algunes fonts parlaven de 10 ferits, dos dels quals policies.
El primer ministre britànic, Keir Starmer, va qualificar a les xarxes socials l’atropellament múltiple com a “espantós”, va agrair la “ràpida resposta” dels serveis d’emergència i va demanar donar “espai” a la Policia per investigar els fets, traslladant la seua solidaritat amb “tots els ferits o afectats”.
El Liverpool, per la seua part, va assegurar que els seus “pensaments i oracions” estan amb els afectats per l’atropellament massiu i va oferir “ajuda total” als serveis d’emergència i a les autoritats locals. També el màxim rival de la ciutat, l’Everton, així com altres clubs de la Premier, van mostrar commoció pel greu incident.
Aquest atropellament recorda el que va passar en els minuts previs del recent derbi entre l’Espanyol i el Barcelona, en què una dona de 34 anys va atropellar un grup de seguidors, deixant un total de 17 ferits. La dona va quedar en llibertat amb càrrecs.