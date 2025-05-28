BILLAR
Arranca a Cervera el Campionat d’Europa
Fins diumenge, amb tres modalitats
Cervera acull fins diumenge els tres campionats d’Europa de Billar. Ahir es va inaugurar el torneig amb la modalitat a la banda en la qual competeixen els 16 caps de sèrie, concretament els 15 millors i el jugador convidat de la Federació Espanyola, Joan Espinasa. Els altres dos espanyols són Raúl Cuenca i Esteve Mata.
L’actual campió, l’austríac Arnim Kaofer, es va imposar en totes les partides aconseguint mitjanes notables de 7 i 9 tirades per aconseguir les 100 caramboles. El rècord, no obstant, el va aconseguir el valencià Raúl Cuenca rematant una partida amb 6 tirades. Per la seua part, l’altre gran favorit, l’holandès Raimund Swertz, va aconseguir la major tacada amb 73 caramboles.
Els catalans Esteve Mata i Joan Espinasa, i el valencià Raúl Cuenca, passen avui a la ronda de quarts de final. En la jornada inaugural el responsable de la Federació Espanyola, Carles Chacón, va felicitar la capacitat organitzativa de la capital de la Segarra que fins diumenge disposa d’un equip humà de més de 25 persones que s’encarreguen de l’esdeveniment.