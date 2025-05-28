L'Hiopos Lleida obre la campanya 2025-2026 mantenint els preus als abonats
El club ampliarà l’aforament fins als 4.500 abonats i els carnets de la pròxima temporada inclouran 15 partits de Lliga Regular, amb dos d’ells designats com a Dia del Club, en què els socis tindran preu reduït
El Força Lleida ha presentat avui les principals novetats de la campanya d’abonaments per a la temporada 2025-2026 a la Lliga Endesa. Entre els canvis més destacats, el club augmenta el límit d’abonats fins als 4.500 seients disponibles, incorpora una nova zona familiar a la graderia 12N i reforça el vincle amb els més petits amb l’abonament infantil (de 0 a 5 anys), que inclourà un Kit de Benvinguda exclusiu.
A més, els abonaments de la pròxima temporada contemplen 15 partits de Lliga Regular, incloent-ne dos com a Dia del Club amb preu reduït per als socis. El carnet també oferirà descomptes permanents a la botiga oficial i promocions exclusives durant l’any.
Pel que fa a les noves altes, el club posarà a disposició 500 localitats addicionals a partir del 25 de juny, a més dels seients que no es renovin dins del termini establert. Aquestes altes es podran gestionar en línia, excepte els abonaments especials (jove, sènior, familiar, etc.), que requeriran documentació acreditativa i una tramitació presencial a les oficines del pavelló.
Preus dels abonaments temporada 2025-26
Calendari del procés d'abonaments
El calendari establert pel club per a la gestió d'abonaments és el següent:
- Del 29 de maig al 10 de juny: període de renovacions
- 11 de juny: alliberament automàtic de seients no renovats
- Del 12 al 16 de juny: sol·licituds de canvi de seient
- Del 17 al 24 de juny: web d'abonaments no operativa per treballs interns
- A partir del 25 de juny: venda d'abonaments per a noves altes