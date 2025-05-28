BÀSQUET
El Solsona, subcampió de Catalunya sub-20
L’equip sub-20 masculí del CB Solsona va escriure aquest cap de setmana a Roses una pàgina històrica al conquerir el subcampionat de Catalunya de nivell A-1, després d’assolir el primer lloc de la Territorial de Barcelona i el primer de la Lliga. L’equip del Solsonès, que a semifinals va derrotar el Vilassar de Dalt gràcies a un triple des del centre de la pista i en l’últim segon (84-87), només va cedir a la final davant del CB Tarragona per 85-64. L’equip el formen Biel Font, Denís Ferrer, Unai Rodríguez, Pablo Vázquez, Daniel Sances, Ton Garriga, Issouf Diallo, Ferran Casas, Jordi Mas, Roger Cases i Ganja Costa.
“L’equip no es queda tant amb el resultat de diumenge a Roses, que és excel·lent, sinó amb els moments viscuts i les experiències, que no oblidarem durant molt de temps”, va dir el tècnic Toni Ribalta.