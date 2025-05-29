FUTBOL
El Chelsea goleja el Betis a la segona meitat i s’endú la Conference League
El Chelsea es va proclamar ahir campió de la Conference League, trencant el somni d’un Betis que volia conquerir el seu primer títol continental en una última mitja hora devastadora.
L’equip londinenc no només va remuntar l’1-0 inicial del conjunt andalús, sinó que va acabar golejant per conquerir la tercera competició europea a la final disputada a la localitat polonesa de Breslàvia.
La final va arrancar a cor què vols per al Betis, que es va avançar en el minut 9 amb un gol d’Abde a passada d’Isco. L’equip de Manuel Pellegrini va resistir a bon nivell fins al minut 65, quan Enzo Fernández va empatar (1-1) i va iniciar així el vendaval londinenc. Només cinc minuts després, Nico Jackson va posar en avantatge el Chelsea (1-2) i al tram final Jadon Sancho i Moisés Caicedo van completar la golejada.