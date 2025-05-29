ACTIVITATS
Jornada de networking per a monitors esportius
Organitzada per Lleida Jove per connectar aspirants amb empreses del sector
La regidoria de Joventut Lleida Jove va celebrar ahir una nova jornada de Job Dating enfocada al sector esportiu, amb la participació d’aproximadament 20 joves. Aquest format innovador consisteix en sessions d’entrevistes ràpides i intercanvis entre empreses locals que busquen personal i candidats en recerca activa d’ocupació, creant un espai dinàmic per al networking professional.
Xavier Blanco, regidor de Joventut, va destacar que l’objectiu principal d’aquesta activitat és “atansar als i les joves el món laboral i donar a conèixer les entitats i empreses del sector esportiu de Lleida”.
La iniciativa va dirigida específicament a joves que tenen la titulació de monitor o monitora esportius i es troben a la recerca d’ocupació o necessiten trobar un centre per fer les pràctiques del curs de Superciate (és una formació especialitzada per capacitar joves d’entre setze i trenta anys com a monitors i monitores d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, i combina teoria, pràctiques i tallers complementaris).
De fet, el curs Superciate s’ha convertit en una eina clau per promoure la inserció laboral dels joves en un sector dinàmic i en constant creixement.
Els participants van tenir l’oportunitat de conèixer de primera mà diverses possibilitats laborals en organitzacions esportives destacades de la zona, entre les quals figuren la Secció Esportiva AEM de futbol, el servei d’esports de la Paeria, el Consell Esportiu del Segrià i el Club Inef Lleida.
El propòsit fonamental d’aquestes trobades és facilitar un primer contacte professional entre els joves i les entitats del sector esportiu lleidatà, permetent-los familiaritzar-se amb l’ecosistema esportiu local i explorar futures incorporacions als seus equips de monitors esportius.
Aquesta activitat forma part del programa de Recolzament a l’Ocupació Juvenil que ofereix Lleida Jove, una iniciativa més àmplia que desenvolupa itineraris formatius i laborals per millorar l’ocupabilitat de la joventut a la regió.