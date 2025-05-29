El Lleida Handbol, homenatjat a la Paeria i la Diputació pel seu ascens
L’equip femení del Lleida Handbol va rebre ahir un homenatge per partida doble pel seu recent ascens a Divisió d’Honor Or, ja que tant la Paeria com la diputació de Lleida van rebre ahir la plantilla i cos tècnic de l’equip lleidatà, que fa 10 dies va guanyar la Final Four celebrada a Saragossa per pujar a la categoria de plata.
En primer lloc, el Lleida Handbol va visitar la Paeria, on l’alcalde, Fèlix Larrosa, va presidir la recepció i va destacar que “l’handbol és un esport que contribueix a una Lleida més saludable, on la suma de tots fa que siguem més ciutat, més capital”. Posteriorment, l’equip es va dirigir a la Diputació, on el president de l’ens provincial, Joan Talarn, va remarcar “la importància d’una planificació esportiva responsable”.