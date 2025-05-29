Quatre medalles estatals del Tir Olímpic Lleida
Els tres tiradors del Tir Olímpic Lleida, Nunci Rodríguez, Lluís Bach i José Triquell, van aconseguir quatre medalles individuals i unes altres quatre amb l’equip català en l’Estatal de Granada. Nunci Rodríguez va ser or en Rifle i bronze en Fusell Militar; Bach va guanyar un or en Rifle pedrenyal i un bronze en Rifle Militar. Triquell va guanyar dos ors per equips amb Nunci i Bach va completar el seu palmarès amb una plata i un bronze amb Catalunya.