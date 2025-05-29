HOQUEI
Roc Llisa revalida per quart any seguit la Lliga francesa
Novè títol del de Mollerussa amb el Saint-Omer, amb el qual ja ha renovat
El lleidatà Roc Llisa continua col·leccionant títols amb el Saint-Omer francès, en el qual va recalar fa just quatre temporades. Des d’aleshores, el jugador de Mollerussa, de 28 anys, ja acumula nou campionats guanyats, l’últim, la Lliga, la quarta que conquereix de forma consecutiva i que afegeix a la Supercopa que va aconseguir al principi de temporada, aleshores amb un altre lleidatà a les files de l’equip, Jaume Bartés, que al desembre va fitxar pel CP Roubaix.
Amb l’empat (4-4) aconseguit aquest diumenge passat a la pista del Noisy-le-Grand, el SCRA Saint-Omer es va assegurar el cinquè títol consecutiu en l’N1 Elit francesa, mantenint-se invicte en la temporada a falta de dos jornades per acabar la competició. Tot i que encara queden sis punts en joc, els mateixos que li treu d’avantatge el Saint-Omer al segon classificat, el Coutras, el títol és matemàtic perquè li té l’average particular guanyat. “És la meua quarta temporada a l’equip i la meua quarta Lliga seguida. Em trobo molt bé, guanyant títols i jugant molts minuts, que al cap i a la fi és el que volen tots els jugadors”, va assenyalar Llisa, que en els dos partits que queden lluitarà per un altre títol més personal, ser el màxim golejador, honor que ja va aconseguir en la seua estrena en la campanya 2021-2022. Actualment porta anotats 24 gols, a sis del líder, Marc Pujol, del Noisy.
A més de les quatre Lligues, Llisa, que fa un parell de setmanes va renovar el contracte amb el Saint-Omer, acumula també quatre Supercopes i una Copa de França, l’aconseguida en la segona temporada. Aquest títol de lliga assegura també un any més la participació en la Champions League.