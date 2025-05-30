OLIMPISME
Segon or de l’atleta urgellenc Pol Moya
L’atleta olímpic andorrà Pol Moya, nascut a la Seu d’Urgell, va aconseguir ahir el seu segon or en els Jocs dels Petits Estats d’Europa, que es disputen al Principat, a l’imposar-se a la prova dels 1.500 metres. Moya, que ja havia aconseguit l’or el dia anterior en la prova de 800 metres, va marcar un temps en meta de 3’47”23 en dura pugna fins als 500 metres amb el maltès Jared Micallef.
En altres resultats de l’equip andorrà, Nahuel Carabaña i Carles Gómez van fer doblet en la prova dels 5.000 metres. Carabaña es va imposar de forma contundent amb un crono de 14’42”41, mentre que Gómez va acabar tercer amb un temps de 14’46”48.
En 1.500 metres femenins, Aina Cinca va acabar quarta, amb un temps de 4’41”57, en una carrera en la qual l’andorrana no va tenir opcions ni del bronze.