HOQUEI
El Bell-lloc pateix però disputarà la final del play-off a OK Lliga Plata
Reacciona després de deixar-se remuntar un 0-4
El CP Bell-lloc disputarà la final del play-off d’ascens a l’OK Lliga Plata després de guanyar ahir el segon partit de la sèrie davant del Castellar (5-6), de bogeria. I és que va arribar al descans dominant per 0-4, però a falta de 17 minuts per al final perdia per 5-4.
En la primera part el conjunt del Pla d’Urgell va ser netament superior. Als sis minuts Pol Franci va inaugurar un marcador que Aleix Arnau incrementaria el 14 en transformar una pena màxima. El partit estava sota control i més ho estaria després d’un final de primera part pletòric dels lleidatans, amb dos gols en tot just dos minuts, obra d’Iker Bosch i Pol Franci, que firmava doblet.
El partit era molt favorable i l’eliminatòria encarrilada, però tot va canviar al tornar dels vestidors. El Castellar va sortir en bloc i als dos minuts va aconseguir retallar distàncies gràcies a una directa transformada per Homet. Menys d’un minut després, Bonilla situava el 2-4 i el mateix jugador firmava el 3-4 el 31. Mig minut més tard arribava una pena màxima que transformava Homet, situant un increïble 4-4 quan només havien passat sis minuts de la segona meitat. El Castellar va completar la remuntada amb el cinquè gol obra del mateix Homet, qui poc després fallaria una directa per l’exclusió d’Arnau. I quan pitjor pintaven les coses, el Bell-lloc va reaccionar. Mestres va restablir les taules en el 43 i faltant dos minuts, Bosch va sentenciar de falta directa.