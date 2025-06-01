HOQUEI
El Cadí la Seu obté un ascens històric a Nacional Catalana
Va vèncer el Bigues i Riells en l’última jornada
El Cadí la Seu va aconseguir ahir un històric ascens a Nacional Catalana, categoria en la qual jugarà la temporada vinent per primera vegada en la seua història. Va arribar a l’última jornada de Lliga com a líder del Grup B, amb dos punts d’avantatge sobre el segon classificat, el Manlleu, amb la qual cosa depenia de si mateix per certificar l’ascens. Havia de guanyar i no va fallar, firmant una victòria per 6-3 sobre el Bigues i Riells. El domini lleidatà a Primera Catalana ha estat notable, ja que al Grup A la setmana passada va ascendir com a líder el Mollerussa.
“És un fet històric”, explicava després del partit el president del Cadí la Seu, Joan Garreta. “Som un club petit que vam començar des de la base i portem anys lluitant, formant jugadors, veient com quan arriben a júniors molts se’n van i aquest és per a nosaltres un gran èxit”, afegeix. “Mai no hem estat a Nacional Catalana, només una vegada, fa uns anys, ens vam classificar per als play-offs però aquest any tenim una gran plantilla, un club fantàstic i una afició que ens ha empès en cada jornada”, explica Garreta, qui recorda que “el play-off ja el teníem assegurat però per pujar havíem de guanyar o esperar el resultat que fes aquest diumenge el Manlleu. Però ja no cal. Amb l’esforç de tots plegats hem aconseguit un gran èxit”, insisteix.
El Club d’Hoquei i Patinatge Artístic Cadí la Seu d’Urgell es va fundar el 1987 a Arfa i, des del 1995 ja està consolidat a la Seu. Compta amb més de 80 jugadors, dels quals un 15 per cent són nenes i competeix amb 7 equips federats.