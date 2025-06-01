SEGRE

L’Alpicat es juga avui a Sant Just seguir a l’OK Lliga

Partit decisiu del play-out que els lleidatans afronten amb “bones sensacions”

David Ballestero en una acció del partit a Alpicat del cap de setmana passat. - ANIOL MORAL



“Plantegem el partit com el que és, una final”, explicava ahir l’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, sobre el partit decisiu que l’equip lleidatà afronta avui a la pista del Sant Just (16.10). El que guanyi seguirà la temporada vinent a la màxima categoria de l’hoquei estatal, l’OK Lliga, i el que perdi baixarà a OK Lliga Plata. El primer partit del play-out, també a Sant Just, va acabar 2-1; els del Segrià van igualar la sèrie el cap de setmana passat amb un triomf per 2-0 i avui és el duel decisiu.

“Les sensacions són bones. La setmana passada érem conscients que era un match-ball i teníem certa pressió, però aquest partit és una final i ens el prenem com si es jugués en pista neutral”, afegia. “Cal guanyar i el podem tirar endavant. És cert que no hem guanyat cap partit fora en tota la temporada, però això és també un repte. Que aquest sigui el primer i amb el premi que, guanyant, seguirem a l’OK Lliga”, va assenyalar.

“Els jugadors els veig bé, hem fet una bona setmana d’entrenaments i es tracta de no estar nerviosos i saber llegir bé el partit. Som conscients que és l’encontre més important de la temporada”.

El Femení, a la final del play-off per pujar a l’elit

L’Alpicat Femení està molt més a prop de tornar a l’elit de l’hoquei estatal, l’OK Lliga. Ahir va aconseguir el pas a la final del play-off d’ascens a l’imposar-se en el segon partit, per 2-4, a la pista del Sant Jordi Desvalls. En el primer partit d’aquesta semifinal, l’equip que entrena Mats Zilken ja havia aconseguit la victòria per 5-0, amb la qual cosa ahir va segellar el pas a la final, en la qual es trobarà amb el Girona, que també va eliminar ahir per la via ràpida l’Igualada.

En una pista complicada, l’Alpicat va aconseguir imposar el seu ritme des del principi a l’equip local, que té com a entrenador l’exjugador del Barcelona Alberto Beto Borregan. L’Alpicat va arribar a situar-se 1-4 al marcador i només en els últims minuts ho va passar malament davant la pressió local, que va anotar el 2-4. El primer partit de la final serà dissabte a Alpicat.

