HOQUEI
L’Alpicat es juga avui a Sant Just seguir a l’OK Lliga
Partit decisiu del play-out que els lleidatans afronten amb “bones sensacions”
“Plantegem el partit com el que és, una final”, explicava ahir l’entrenador de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, sobre el partit decisiu que l’equip lleidatà afronta avui a la pista del Sant Just (16.10). El que guanyi seguirà la temporada vinent a la màxima categoria de l’hoquei estatal, l’OK Lliga, i el que perdi baixarà a OK Lliga Plata. El primer partit del play-out, també a Sant Just, va acabar 2-1; els del Segrià van igualar la sèrie el cap de setmana passat amb un triomf per 2-0 i avui és el duel decisiu.
“Les sensacions són bones. La setmana passada érem conscients que era un match-ball i teníem certa pressió, però aquest partit és una final i ens el prenem com si es jugués en pista neutral”, afegia. “Cal guanyar i el podem tirar endavant. És cert que no hem guanyat cap partit fora en tota la temporada, però això és també un repte. Que aquest sigui el primer i amb el premi que, guanyant, seguirem a l’OK Lliga”, va assenyalar.
“Els jugadors els veig bé, hem fet una bona setmana d’entrenaments i es tracta de no estar nerviosos i saber llegir bé el partit. Som conscients que és l’encontre més important de la temporada”.
El Femení, a la final del play-off per pujar a l’elit
L’Alpicat Femení està molt més a prop de tornar a l’elit de l’hoquei estatal, l’OK Lliga. Ahir va aconseguir el pas a la final del play-off d’ascens a l’imposar-se en el segon partit, per 2-4, a la pista del Sant Jordi Desvalls. En el primer partit d’aquesta semifinal, l’equip que entrena Mats Zilken ja havia aconseguit la victòria per 5-0, amb la qual cosa ahir va segellar el pas a la final, en la qual es trobarà amb el Girona, que també va eliminar ahir per la via ràpida l’Igualada.
En una pista complicada, l’Alpicat va aconseguir imposar el seu ritme des del principi a l’equip local, que té com a entrenador l’exjugador del Barcelona Alberto Beto Borregan. L’Alpicat va arribar a situar-se 1-4 al marcador i només en els últims minuts ho va passar malament davant la pressió local, que va anotar el 2-4. El primer partit de la final serà dissabte a Alpicat.