L’Alpicat s’acomiada de la màxima categoria de l’hoquei en perdre a Sant Just (4-3)
L’equip lleidatà va tenir opcions de guanyar però va acabar derrotat en el partit decisiu del play out i torna a l’OK Plata
El Lleidanet Alpicat ha descendit aquesta tarda a l’OK Plata, un any després del seu ascens a la màxima categoria de l’hoquei estatal, en perdre en el tercer i decisiu partit del play out en la pista del Sant Just per 4-3. Els lleidatans han tingut a tota hora opcions de victòria, però al final, i com ha succeït al llarg de tota la temporada, no han pogut guanyar fora de casa.
I això que l’equip entrenat per Jordi "Sito" Expósito s’ha posat per davant al marcador, quan Iago Vázquez ha establert el 0-1 en el minut 4 de la primera part . En un partit com aquest, marcar primer semblava d’entrada fonamental, i l’Alpicat ha aconseguit mantenir aquest mínim avantatge fins el descans. Tanmateix, l’inici de la segona part ha estat fatídic, ja que el Sant Just ha remuntat el marcador gràcies a sengles gols d’Iñaki Cabezas i Xavi Crespo. Els de "Sito" Expósito han reaccionat i Mats Zilken, de penal, ha firmat el 2-2 en el minut 34. Els locals s’han tornat a posar per davant de la mà de Joan Pujalte, que ha marcat el 3-2 en el minut 41. Els últims minuts han estat un cara o creu en els que qualsevol dels dos equips podia haver guanyat. Una de les claus ha estat un llançament directe que hagués pogut suposar l’empat i que Zilken no ha pogut transformar. Tot seguit, el Sant Just també n’ha fallat un , però Cabezas ha marcat el 4-2 de penal a falta de poc més d’un minut. A 30 segons del final Zilken ha firmat el 4-3 definitiu que no ha evitat la derrota de l’Alpicat i, amb això, el descens.