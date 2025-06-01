El Vila-sana cau del podi
Perd contra el Palau i tancarà la temporada en quart lloc, el mateix que l’any passat. L’equip del Pla no va poder frenar el campió d’Europa, que va remuntar a la segona meitat amb tres gols consecutius
El Vila-sana Cooperativa d’Ivars tancarà l’OK Lliga a la quarta posició després de perdre ahir davant el Palau (4-6), cedint l’average particular i encaixant la seua segona derrota consecutiva. L’equip del Pla repetirà el lloc de l’any passat després de caure contra el campió d’Europa, que va ser capaç d’aixecar el 3-2 en 4 minuts.
El duel entre els dos millors equips de Catalunya va començar amb tres ocasions seguides d’Agudo i el 0-1 de Florenza, que la campanya que ve jugarà al Vila-sana. Salvanyà, que també estarà al nou projecte del club lleidatà, va estar a prop de marcar el segon gol, però va topar amb Salvat. Rodero no va tenir més remei que aturar el partit. A la sortida del temps mort, Gime Gómez va caçar una bola solta, va sortir al contraatac i va resoldre a la perfecció davant Vicente (1-1). Les locals van passar a dominar, amb ocasions de Maria i Victòria Porta, però l’àrbitre va assenyalar un penal dubtós a l’àrea lleidatana. Colomer no va perdonar i va fer pujar l’1-2. Luchi Agudo ho va tornar a provar des de lluny, però l’empat va arribar després d’un llançament molt llunyà d’Antón que va tocar Gómez dins de l’àrea, despistant Vicente (2-2). El matx era d’alta tensió, amb constants ocasions. Victòria Porta en va tenir una altra per avançar el Vila-sana i el Palau dos més, l’última d’una Florenza molt activa.
La segona meitat va ser encara més entretinguda. Fontdeglòria ho va provar i Maria Porta també va tenir la seua oportunitat amb un tir des de la frontal. Florenza va llançar el pal i Antón va fallar una ocasió claríssima d’avançar les locals. El 3-2 del Vila-sana va arribar després d’una extraordinària jugada que va iniciar Maria Porta darrere de la seua porteria. Va llançar la bola a Gime Gómez i aquesta va veure l’arribada de Victòria Porta, que va esquivar Vicente. El campió del món semblava disposat a aconseguir la tercera plaça a l’OK Lliga, però tot va canviar en uns minuts. Després de dos temps morts consecutius, un per equip, Busquets va marcar el 3-3, aprofitant una passada des de la banda. Salvat va haver d’intervenir abans que el Palau capgirés el marcador. Busquets es va atrevir des de mitja pista i la bola va donar a Maria Porta, desviant-la davant Salvat (3-4). Les lleidatanes es van veure perdent en un vist i no vist. A més, l’àrbitre va assenyalar una falta directa després que Salvat sortís a rebutjar una bola per evitar un contraatac. Salvanyà no va perdonar i va marcar el 3-5.
Entre els crits d’ànim de la fidel afició i l’enuig de Rodero amb l’àrbitre, les visitants van estar a punt de marcar el sisè, després d’una ocasió de Colomer precedida d’un claríssim penal a Victòria Porta. La lleidatana va donar esperances al seu equip amb el quart des de lluny (4-5). Victòria Porta, que suma 29 gols, va estar a prop de marcar l’empat des del centre de la pista, però el seu llançament es va trobar amb el ferro de la porteria defensada per Vicente. Les faltes també van jugar en contra del Vila-sana que va cometre la desena a la recta final. Florenza es va encarregar de llançar la directa i deixar sentenciat el duel, amb el 4-6 i el seu segon gol, una excel·lent carta de presentació davant la seua futura afició. Malgrat el dur cop que va significar el sisè gol en contra, el Vila-sana va continuar lluitant i Agudo es va trobar de nou amb Vicente. Florenza va tenir l’oportunitat d’augmentar l’avantatge per al Palau amb el partit morint, mentre que Dai Silva va tornar a trobar-se amb la portera visitant en els últims segons. El Vila-sana, extenuat per l’esforç i la sufocant calor del Municipal, va tancar la temporada com a local, abans de visitar el Manlleu i afrontar la Copa de la Reina.
“Hem comès massa errors”
Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, va assenyalar que “no hem començat bé, hem comès massa errors. El Palau ha estat molt encertat, especialment en la bola aturada. A tot això hem d’afegir un arbitratge que ens ha perjudicat. No ens ha fet perdre, però no ha estat gens bé”, va afegir l’entrenador lleidatà.