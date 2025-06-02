FUTBOL
Catalunya dona la cara contra Xile
La selecció catalana, en què van jugar les lleidatanes Alba Caño i Andrea Gómez, va anar de menys a més. Perdia 0-3 però dos gols a la recta final del partit gairebé li donen l’empat
❘ Sant Joan despí ❘ La selecció catalana, en què van jugar les lleidatanes Alba Caño i Andrea Gómez, va caure ahir per 2-3 davant de Xile en un amistós en el qual el combinat sud-americà va consolidar la seua victòria en els gols d’Araya, Keefe i Balmaceda al primer temps i que l’equip català, que va anar de menys a més i va aconseguir dos gols d’una decisiva Judit Pablos al segon temps, va pecar d’imprecisió.
Les futbolistes de Luis Mena, que a diferència de les de Xavi Llorens, sense més compromisos internacionals en l’horitzó, preparen la seua participació a la Copa Amèrica del proper mes de juliol, van saltar al verd de l’Estadi Johan Cruyff amb un plantejament conservador i aguantant la possessió de les catalanes. Amb el domini local de l’esfèric, tanmateix, no n’hi va haver prou per generar ocasions clares, i en els primers compassos les de Llorens amb prou feines es van atansar a la porteria defensada per Canales. En canvi, les xilenes es van col·locar amb un marcador molt favorable de 0-3.
Però el combinat català va canviar de cara per complet després del tercer gol, i Bruna Vilamala va tenir la resposta pràcticament instantània, –la més clara de les locals fins llavors–, però Olivares va salvar sobre la línia de gol.
Els múltiples canvis –un total d’onze–, van refer per complet al quadre local, que va acabar amb un final trepidant buscant sense parar el gol de l’empat. Abans, dos gols de la davantera Judit Pablos, havien retallat distàncies fins a col·locar les de Llorens a un sol gol d’avantatge. La futbolista de l’RCD Espanyol, amb una diana al minut 73 i una altra al 80, poc després d’entrar, va revolucionar el xoc amb un primer gol que va caçar després del desallotjament rival en l’intent de la seua companya Kanteh, i un altre que va poder definir després d’un rebot sobre la defensa rival.
Amb tot, el quadre català, que no va poder comptar amb les jugadores que estan amb la selecció espanyola, ho va intentar fins al final, però va ser l’equip xilè qui va acabar aixecant el trofeu de l’amistós que tornava a jugar Catalunya més d’un any després.