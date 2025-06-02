ATLETISME
La Caminada i Cursa del Castell del Remei reuneix uns 900 participants en la seua proposta nocturna
Cita solidària amb la Fundació Catalana de Lupus
La vuitena edició de la Caminada i Cursa del Castell del Remei, una cita nocturna i solidària que ja s’ha convertit en tot un clàssic del calendari atlètic lleidatà, es va convertir dissabte passat en una festa multitudinària que va reunir prop de 900 participants. L’èxit ratifica l’aposta de l’organització de potenciar la caminada, més familiar, que la competició. Organitza la cita la Fundació Castell del Remei, està patrocinada per Celler Castell del Remei i, una vegada més, va ser solidària amb la Fundació Catalana de Lupus, entitat a la qual es destinen tots els beneficis.
La nova proposta ofereix un únic recorregut de 10 quilòmetres, en lloc dels dos que hi havia en edicions anteriors i amb això, hi va haver un increment de les inscripcions. Pel que fa a la cursa, el podi femení el van ocupar Judit Grau, que va fer un temps de 51:27; Núria Codina, amb 52:13 i María Renales, amb 52:15. El guanyador masculí va ser Sergi Hidalgo, amb un temps de 38:22, seguit d’Edgar Bonjoch, amb 40:43 i de Ricard Gual, amb 42:13.
Entre els participants es van sortejar molts obsequis, com dos polos d’Isidre Esteve, del Dakar, firmats; així com samarretes del Barça firmades per Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí i Gavi. Cada participant adult va rebre una ampolla de vi Oda negre i entre els sortejos, un dinar al restaurant del Castell del Remei, allotjaments al Vilosell Wine Hotel o visites guiades als Cellers Castell del Remei i Tomàs Cusiné. La Caminata Celler Tomàs Cusiné serà el 19 d’octubre.