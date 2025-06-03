BÀSQUET
Júlia Soler acaba contracte amb el Cadí i fitxarà pel Joventut
El Cadí la Seu va comunicar ahir que l’escorta i capitana Júlia Soler, que finalitzava contracte aquesta temporada, no seguirà al club. Soler, nascuda a Banyoles fa 23 anys i que ben aviat farà oficial el seu fitxatge pel Joventut de Badalona, va ser una de les millors jugadores del Cadí aquesta temporada disputant 30 partits i fent una mitjana de 9,4 punts, 4,1 rebots, 3 assistències i 10,3 crèdits de valoració. Soler, que va arribar al Cadí el 2021 procedent de l’Uni Girona, inicialment com a cedida, es va acomiadar del club i l’afició amb una carta publicada a les xarxes socials. “Ha arribat el moment de tancar la meua etapa com a jugadora del Cadí la Seu. Una etapa molt important per a mi. M’he sentit com a casa des del primer dia”, va escriure. La seua baixa s’uneix a les de la pivot Mima Coulibaly, l’escorta Nina Begocevic i les ala-pivots Ana Mandic i Seehia Ridard.