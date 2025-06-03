MOTOR
Pons i Betriu abandonen a Llorca a 100 km de meta quan eren líders
Eduard Pons i Jaume Betriu es van quedar sense premi a la Baja Llorca - Ciutat del Sol, tercera prova puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny i, malgrat que estaven firmant una actuació brillant, van haver d’abandonar a causa d’una avaria en el seu Taurus T3 Max. Pons i Betriu estaven liderant la classificació absoluta de la prova quan, a poc més de 100 quilòmetres per a la meta, van haver d’abandonar per un problema en el sistema de frens.
L’equip havia aconseguit en la pròleg el tercer millor temps en la categoria Challenger i quart absolut. En la primera etapa van firmar el millor crono en el primer sector selectiu i es van situar líders absoluts, però en el segon tram cronometrat van tenir l’avaria que els va obligar a retirar-se.
“Llorca és un terreny que conec bé perquè he fet aquí diversos ral·lis del nacional de terra i ja havia disputat una Baja”, explicava Pons. “Hem sortit amb confiança, hem fet una primera especial molt sòlida i hem anat de menys a més. Però a partir del quilòmetre 60 he notat que el cotxe començava a frenar menys i 20 quilòmetres més tard ja no frenava, o sigui que era una temeritat seguir. Però hem demostrat que tenim ritme”, va afegir.