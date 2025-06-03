La Seu es prepara per acollir la Copa del Món
La capital del Alt Urgell rebrà 244 palistes de 44 països des de dimecres fins diumenge, amb la participació de quatre lleidatans
El Parc Olímpic del Segre a La Seu d’Urgell es prepara per rebre la cita inaugural de la Copa del Món de Piragüisme, que se celebrarà del 4 al 8 de juny. Aquest esdeveniment esportiu de primer nivell torna a situar a la localitat al mapa internacional del piragüisme, comptant amb la participació de 244 atletes de 44 països dels cinc continents, que realitzaran 260 sortides en la modalitat d’eslàlom (canoa i caiac) i 138 en caiac cros.
La competició, que dona inici al cicle olímpic de Los Angeles 2028, començarà oficialment dimecres amb la cerimònia d’inauguració a les 20:00 hores en la Plaza dels Oms, amb un espectacle d’Indarica. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a Sant Domènec. Les proves arrancaran divendres amb les classificatòries de caiac a partir de les 11:10 hores, seguint un format de competició renovat que consta de dos mànegues, on els 12 millors esportistes de la primera passaran a la mànega final.
Dissabte se seguirà el mateix esquema però amb les proves de canoa, mentre que diumenge estarà dedicat a la competició de caiac cros. Aquesta prova és la primera parada del calendari de l’ICF, que continuarà en Pau (França), Praga (Txèquia), Ljubljana-Tacen (Eslovènia) i Augsburg (Alemanya).
Participació lleidatana
Entre els quatre esportistes lleidatans que participaran en la prova destaca la presència de Miquel Travé, recent campió d’Europa al canal olímpic de París, qui competirà tant en caiac com en canoa. També participaran Laia Sorribes (K1 i caiac cros), del Nàutic Mig Segre, Núria Vilarrubla (C1) i Marc Vicente (C1), que completen la nòmina del Cadí CK.
Segons un estudi realitzat l’any passat, aquest tipus d’esdeveniments genera un impacte socioeconòmic d’aproximadament 3,3 milions d’euros en l’activitat econòmica de La Seu d’Urgell i voltants, amb una mitjana de despesa per participant de 115,30 euros i l’equivalent a 32 llocs de treball creats. L’esdeveniment mobilitzarà aproximadament 200 voluntaris, a més d’un centenar de persones addicionals entre proveïdors de serveis i personal tècnic. La intenció és que La Seu d’Urgell, malgrat ser la ciutat més petita del circuit internacional, continuï sent un referent en aquest esport.
Durant l’acte de presentació de la competició que ha tingut lloc a la seu de la Diputació Lleida, el diputat Òscar Martínez ha estat clar en afirmar que “Les Copes del Món ICF i els Mundials de 2027 són un projecte a nivell internacional de Lleida, el Pirineu i Aran, gràcies a l’esforç de moltes institucions entre elles la Diputació per potenciar el present i futur de l’esport a Lleida".
Per la seua part, la regidora d’esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Barbara Romeu, ha explicat que “aquest esdeveniment torna a posar la Seu al mapa de l’esport internacional amb la trobada de l’elit del Piragüisme i és gràcies a un equip humà del Parc Olímpic que ho fa possible a més de federacions, institucions, i patrocinadors, especialment Cadí com a espònsor local, i el club Cadí Canoe Kayak i tots els esportistes presents.”
Meritxell Rodríguez, gerent del Parc Olímpic del Segre, ha manifestat que "el cicle olímpic cap a Los Angeles 2028 comença en la Seu aquest cap de setmana amb la primera Copa del Món de la temporada. Som la ciutat més petita en aquest calendari però ens consta que som al més alt nivell. Participen en aquest esdeveniment 44 països, 244 atletes amb 260 sortides en SL i 128 a Caiac Cross. En total unes 900 persones acreditades” La responsable de l’equipament ha volgut destacar també que gràcies a un acord amb IDAPA 700 alumnes de tot el Pirineu assistiran divendres com a espectadors de la Copa del Món. L’objectiu és donar a conèixer l’esport i aconseguir més practicants de futur entre nens i nenes locals. També ha estat present en l’acte el president de la Federació Catalana de Piragüisme, German Jiménez.