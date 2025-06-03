HOQUEI
Del Vila-sana a l’Europeu
Espanya convoca Paula Bautista, portera del Fem 15, per a la competició sub-17 que es disputarà a França al juliol. El seu equip ha guanyat el Català
La portera de l’equip Fem 15 del Vila-sana Paula Bautista disputarà amb Espanya el Campionat d’Europa sub-17 que es disputarà a la localitat francesa de Gujan e Mestràs del 14 al 19 de juliol. La seleccionadora espanyola, María Díez, l’ha inclòs entre les 10 elegides malgrat que competeix amb un equip sub-15 que, no obstant, és el millor de Catalunya, com va demostrar a començaments de maig quan el Fem 15 de Vila-sana es va proclamar campió de Catalunya.
Paula Bautista, que és de Cubelles, ha complert la primera temporada al Vila-sana, club que compagina amb l’Igualada. “Al Vila-sana tenim algunes jugadores vinculades i la Paula és una d’elles”, explica Toni Martorell, membre de la junta directiva del club i un dels responsables del planter de l’entitat del Pla d’Urgell. “Amb l’Igualada juga en un equip mixt i a nivell femení ho fa amb nosaltres”, afegeix Martorell, que destaca el fet que la selecció sub-17 s’hagi fixat en ella, encara que per edat és de categoria inferior.
De les deu jugadores de la selecció espanyola tres són del Manlleu, dos del Palau de Plegamans i de l’Alcobendas i les altres tres són del Caldes, Voltregà i Vila-sana.
Martorell afegeix que aquesta convocatòria demostra el bon treball que el club fa amb la base, com demostra el fet que el seu tercer equip femení ha quedat campió de Segona Catalana i ha aconseguit l’ascens a Primera Catalana, de forma que l’entitat estarà representada la pròxima temporada a totes les Lligues femenines, OK Lliga, Nacional Catalana, Primera i Segona Catalana, ja que crearan un nou equip per ocupar la plaça en aquesta categoria. “És important tenir una bona estructura per sota del primer equip perquè totes les jugadores del planter vagin agafant experiència”, afegeix Martorell.