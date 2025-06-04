Els jugadors del Lleida ja han presentat a l'AFE la documentació per reclamar sous i primes impagades
Abans de la possible dissolució de l'entitat. El Lleida CF deu més de 300.000 euros als jugadors
Els jugadors del Lleida CF han presentat formalment davant l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) la documentació necessària per reclamar els diners que el club els deu en concepte de sous i primes. L'import total dels impagaments podria superar els 300.000 euros, segons han confirmat fonts properes al cas. El club, a través de Marc Torres, adjunt a la presidència i actual cap visible després de la marxa del president Luis Pereira, ha reconegut el deute mitjançant un document formal lliurat a cada jugador.
Segons ha pogut saber SEGRE, els futbolistes van presentar la reclamació corresponent abans del dimecres 28 de maig, data límit del primer termini per a la presentació de denúncies davant l'AFE d'aquelles quantitats degudes i vençudes fins al 31 de maig. Hi ha previst un segon termini fins al 26 de juny per a les quantitats amb venciment durant el mes de juny. En el moment de l'enviament de la denúncia, els jugadors han inclòs tant les quantitats ja vençudes com les pendents de vèncer fins al 31 de maig del 2025.
El reconeixement escrit del deute per part del club constitueix una prova fonamental perquè els futbolistes puguin reclamar davant la Comissió Mixta. Aquest pas arriba després que el Lleida CF anunciés ahir a través de les xarxes socials que tots els jugadors de la plantilla deixen de pertànyer a l'entitat, una mesura que apunta clarament cap a la dissolució del club prevista pel proper 30 de juny.
Un club a un pas de la desaparició
L'anunci de la desvinculació de tots els jugadors arriba just l'endemà que el club acomiadés la pràctica totalitat de l'staff tècnic. L'únic membre que manté el seu contracte, vigent fins al 30 de juny del 2026, és Jordi Cortés, qui ha exercit d'ajudant d'Iñigo Idiakez durant aquesta temporada.
Amb aquestes decisions, el Lleida CF es troba pràcticament a les portes del tancament definitiu. La dissolució podria materialitzar-se el 30 de juny, data límit per inscriure's a la Reial Federació Espanyola de Futbol per a la propera temporada. Si el club no compleix amb aquest tràmit, la seva desaparició seria un fet consumat després d'una temporada marcada per la inestabilitat institucional i els problemes financers.