Tristesa i resignació entre els seguidors del Lleida CF després d'acomiadar a tot l'equip: “quina tristesa”
El club blau ha anunciat la baixa dels 23 jugadors a través de les xarxes socials, provocant indignació entre els seguidors després del fracàs de les negociacions amb inversors
El Lleida CF ha fet aquest dimarts un pas definitiu cap a la seva liquidació en anunciar a través de les xarxes socials l'acomiadament de tots els jugadors de la plantilla. Aquesta decisió arriba només un dia després d'haver comunicat les baixes del director esportiu Raúl Fuster, l'entrenador Íñigo Idiakez i part del cos tècnic, completant així el desmantellament total de l'estructura esportiva del club.
El comunicat ha provocat una onada de reaccions a les xarxes socials, on els aficionats han mostrat la seva indignació i tristesa davant el que sembla el final d'una entitat amb més de 85 anys d'història (i diversos canvis de nom). Cal recordar que, després del fracàs en les negociacions amb un grup inversor català, el club s'havia donat de marge fins al 30 de juny per trobar una solució, però les accions d'aquests darrers dies apunten a una dissolució imminent.
Indignació a les xarxes socials
La manera com s'ha gestionat la comunicació ha generat fortes crítiques entre l'afició lleidatana. "Aquest grup de jugadors sense cobrar, van salvar la categoria. Una categoria, que no s'ha perdut al camp, on el futbol marca les seves veritables regles", ha manifestat l'usuari Sergi Tor, qui ha criticat la forma "inèdita" d'acomiadar 22 jugadors amb un simple tuit. "Quina pena" deia Ferran Montardit. I "Quina tristor" deia Anna Mª Busom. "Quin dolor", deia el Marc. "Estic abatut", deia l'Edgar. "Dies durs, molt durs", deia Xavier Garròs.
Un altre seguidor, identificat com Pau, ha expressat: "Els que esteu darrere del que queda de club no mereixeu cap respecte. Us n'esteu enfotent de la gent que aprecia el Lleida a base de bé". La crítica més generalitzada apunta a la manca de transparència i a l'absència d'una roda de premsa per explicar la situació als aficionats. Com diu Postureig de Lleida, "No té cap sentit anar fent aquests posts de comiat si no s'ha de tornar, només serveixen per fer mal. O es fa una comunicació pura i dura a base de comunicats o es tanca el compte".
El comunicador Sergi Mas, entre els que han comentat la notícia: "Molta tristor la desaparició del Lleida per una gestió poc apropiada. Convindria fer una roda de premsa, respondre a tot tipus de preguntes i donar la cara".
Moltes gràcies i molta sort 💙 pic.twitter.com/JtR4Lry0xd— Lleida CF (@LleidaCF) June 3, 2025
Record d'un passat en categories superiors
Diversos usuaris han recordat amb nostàlgia els temps en què el Lleida competia a Primera Divisió i s'enfrontava a equips com el FC Barcelona i el Reial Madrid. "Un equip que ha estat a primera i jugant amb grans equips com Barça i Reial Madrid, i es veuen així ara, quina pena, la importància de no tenir un bon directiu", ha comentat un aficionat a Instagram.
També s'han rebut missatges de suport d'aficionats d'altres clubs com l'Alcoyano i el Terrassa, que han expressat la seva solidaritat amb l'afició lleidatana i han mostrat confiança en un possible renaixement del club en el futur.
El projecte de futbol popular
Alguns seguidors ban bona la tesi del projecte de futbol popular, de crear un nou projecte des de zero. "Doncs se'n fa un altre i es comença de 0, tampoc passa res. Agafes colors, escut i el nom i tornes a començar", ha comentat un usuari a Instagram, mostrant certa actitud constructiva davant l'adversitat.
Mentrestant, l'afició segueix reclamant explicacions als responsables del club, especialment a Luis Pereira i altres directius, a qui demanen que donin la cara i expliquin els motius que han portat a aquesta situació crítica que sembla abocar a la desaparició d'una de les entitats esportives més emblemàtiques de Lleida.