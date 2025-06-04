FUTBOL
L’AEM fa oficial l’arribada de Joan Bacardit com a nou entrenador
L’AEM va anunciar ahir oficialment que Joan Bacardit serà l’entrenador per a la temporada 2025/26, tal com va avançar ahir SEGRE. El tècnic barceloní, de 40 anys, agafarà el relleu a la banqueta del Recasens de Rubén López després d’un any sense entrenar per una experiència de tres anys a l’Europa, amb la qual cosa va aconseguir dos ascensos seguits fins a Primera RFEF, encara que en la seua única temporada a la categoria de plata l’equip escapulat va descendir.
Anteriorment, Bacardit va dirigir l’Espanyol a la màxima categoria, des del 2017 fins al febrer del 2019. En la seua única temporada completa al càrrec, la 2017-18, va aconseguir que el conjunt espanyolista salvés la categoria com l’equip que marcava el descens i en la següent campanya va ser acomiadat a mitjans de febrer quan l’equip estava fora de la zona del descens, encara que només dos punts per sobre.
El nou entrenador serà presentat demà (18.00) i assumeix el repte de mantenir el bon nivell de l’equip lleidatà aquestes últimes temporades, en les quals ha aconseguit jugar dos play-offs seguits per pujar de categoria. L’únic moviment confirmat a la plantilla fins a la data és la baixa de Laura Martí, que se n’anirà a l’Eibar.