PIRAGÜISME
Benvinguts a la Seu!
La capital de l’Alt Urgell va inaugurar ahir el certamen que reunirà durant tres dies l’elit mundial al Parc del Segre. Hi participen 244 palistes de 44 països
La Copa del Món d’eslàlom i caiac cros va arrancar ahir a la Seu d’Urgell amb la tradicional cerimònia d’inauguració, que va donar la benvinguda a l’elit mundial del piragüisme, que des de demà i fins diumenge es donarà cita a les instal·lacions olímpiques del Parc del Segre. Hi competiran 244 palistes de fins a 44 països, en una cita que serveix d’inici del cicle olímpic amb vista a Los Angeles 2028, objectiu en el qual tots els piragüistes tenen posat el punt de mira.
Durant l’acte va intervenir l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, que va dir que la ciutat és “lacasa de l’esport i del piragüisme”, fent referència a les 21 Copes del Món acollides, “que en sumen 22 amb la d’aquest any” –va detallar–, 3 Mundials (1999, 2009 i 2019) i amb l’encàrrec d’organitzar el del 2027, així com la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona’92. Barrera va acabar lloant els valors de l’esport com “l’esforç, la perseverança, la igualtat, la superació, la disciplina, el respecte pel rival i el valor de lluitar pels nostres objectius”. També van parlar el president de la Federació Espanyola de Piragüisme, Javier Hernanz, i el president del comitè d’eslàlom de la Federació Internacional de Canoa, Richard Fox.
L’artista de circ especialitzat en bicicleta artística Yldor Llach va protagonitzar la part més lúdica de la cerimònia, amb el seu espectacle Indarica. També van actuar, com a clausura de la inauguració, els Diables de l’Alt Urgell amb una representació amb focs artificials.
Les proves arrancaran demà amb les mànegues classificatòries de caiac a partir de les 11.10 hores.