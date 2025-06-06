FUTBOL
Espanya jugarà la final
Supera França en un partit en el qual acaba patint després d’anar guanyant 4-0 i 5-1 i defensarà títol davant de Portugal. Lamine Yamal brilla amb dos gols
❘ STUTTGART ❘ Espanya es va classificar per a la final de la Lliga de Nacions gràcies al seu triomf per 5-4 davant de França, amb gols de Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal (2) i Pedri, que van fer insuficient la tardana reacció gal·la en un partit disputat a l’MHP Arena de Stuttgart. Espanya defensarà el títol que va aconseguir el 2023 i ho farà després d’un xoc en què va passar de l’excel·lència al sofriment, ja que després de manar en el marcador per 4-0 al minut 55 i 5-1 al 67 va veure com França va començar a retallar diferències, fins a situar-se a un sol gol, 5-4, al temps afegit. Després que Portugal dimecres hagués aconseguit el primer bitllet per a la cita pel títol, amb remuntada inclosa (1-2) contra l’amfitriona selecció d’Alemanya, la segona semifinal de la Nations League va brindar un retrobament entre espanyols i francesos gairebé un any després del seu duel durant l’Eurocopa també en la ronda de semis i que va concloure també amb victòria dels de De la Fuente. En una arrancada de futbol trepidant es va produir un intercanvi de cops. Quan la fortuna, sempre necessària a les grans cites, va caure del costat espanyol. Theo Hernández, que va ser el primer a provar fortuna amb un cop amb l’esquerra, va estavellar a la creu el segon intent. Però Espanya sí que va encertar i, en 3 minuts, Nico Williams i Mikel Merino van fer el 2-0; Lamine, de penal, el 3-0, i Pedri el 4-0. Semblava una victòria còmoda, però després del 5-1, també de Lamal, França va espantar amb tres gols més.
Lamine Yamal, triat millor sub-23 de LaLiga aquesta temporada
Lamine Yamal ha estat elegit millor jugador sub-23 de LaLiga, segons va anunciar ahir la competició, que va destacar el protagonisme del jove en la consecució del títol per part del FC Barelona.El davanter internacional, que el 13 de juliol complirà 18 anys, ha marcat nou gols i ha estat el màxim assistent del campionat amb tretze passades. Lamine ha rebut en dos ocasions el guardó mensual al millor jugador sub-23 de LaLiga aquesta temporada, a l’agost i al febrer. Es va imposar en la votació final a Fábio Silva, Diego López (València), Jude Bellingham (R. Madrid), Arda Güler (R. Madrid), Pedri (Barcelona) i Alberto Moleiro (Las Palmas).