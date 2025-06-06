FUTBOL
El Mollerussa anuncia que Kiku Parcerisas seguirà com a tècnic
Club i entrenador van acordar la continuïtat en cas de salvació
El CFJ Mollerussa va anunciar ahir que Kiku Parcerisas seguirà com a entrenador de l’equip a Tercera RFEF, complint l’acord al qual van arribar club i tècnic en cas que l’equip del Pla d’Urgell mantingués la categoria.
Parcerisas va arribar a la banqueta del Mollerussa el passat mes de març en substitució de Moha El Yaagoubi, amb l’objectiu de mantenir la categoria després d’una mala ratxa amb el marroquí.
En les deu últimes jornades, amb Parcerisas a la banqueta, l’equip del Pla d’Urgell va sumar quatre victòries, tres empats i tres derrotes, que li van permetre finalitzar la temporada en tretzè lloc, vuit punts per sobre del descens i amb tres de marge sobre el quart per la cua, el San Cristóbal, que també podria perdre la categoria. A part de la continuïtat del tècnic, el Mollerussa també va anunciar la renovació del davanter Lamin Juwara. D’altra banda, també a Tercera RFEF, l’Atlètic Lleida va confirmar la continuïtat de Pau Torres, que complirà la tercera temporada defensant la porteria del Ramon Farrús.
Més enllà de l’àmbit esportiu, el Mollerussa també va comunicar ahir que convoca una assemblea general extraordinària de socis per al dijous dia 19 d’aquest mes.
En l’ordre del dia es preveu fer balanç econòmic i esportiu de la temporada 2024-25, l’aprovació del pressupost de la pròxima campanya i de canvis a la junta directiva. A més, els socis també hauran de donar llum verda a un acord de col·laboració amb el Miralcamp.